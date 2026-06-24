Англия в матче против Ганы установила рекорд по количеству ничьих на чемпионатах мира

Сборная Англии в матче против сборной Ганы установила рекорд по количеству ничьих на чемпионатах мира. Поединок завершился нулевой ничьей, и таким образом англичане сыграли уже свой 23-й матч вничью на ЧМ, что является рекордом среди сборных. Об этом сообщает аналитический портал OPTA, передает УНН.

Детали

Как сообщает портал, Англия сыграла вничью 23 матча на чемпионате мира по футболу, 13 из которых завершились со счетом 0:0.

Оба показателя являются самыми высокими среди всех команд в истории соревнований.

Также в матче Англия-Гана английская команда владела мячом 78,8%, что является самым высоким показателем для команды в матчах чемпионата мира по футболу за всю историю наблюдений, а также самым высоким показателем среди всех команд, которые не смогли забить в матче этого турнира.

Дополнение

Во вторник, 23 июня, сборная Англии в рамках второго тура группы L сыграла в нулевую ничью против сборной Ганы.

Напомним

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил историческое достижение на чемпионате мира-2026, став первым футболистом, который забивал на шести разных мундиалях. Рекорд он оформил в матче против Узбекистана.