Бразилия и Марокко после побед в своих матчах вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборные Бразилии и Марокко обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу по итогам заключительного тура группового этапа. Бразильцы заняли первое место в группе C, а марокканцы финишировали вторыми, пишет УНН.

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В решающем матче Бразилия со счетом 3:0 победила Шотландию. Дубль оформил Винисиус, еще один мяч забил Кунья. В другом матче группы Марокко одолело Гаити со счетом 4:2.

По итогам группового этапа Бразилия стала победителем квартета C, Марокко заняло второе место и также вышло в плей-офф. Шотландия с тремя очками осталась третьей и сохраняет лишь минимальные шансы на выход в следующий раунд как одна из лучших команд, занявших третьи места. Сборная Гаити завершила турнир на последней позиции, проиграв все три матча.

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