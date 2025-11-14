Boeing збудує до 60 гелікоптерів CH-47F для Німеччини в межах контракту на $876 млн
Київ • УНН
США уклали з Boeing оборонний контракт на виробництво до 60 важких вантажних гелікоптерів CH-47F Block II для Німеччини. Вартість контракту складає 876 мільйонів доларів, роботи завершаться до 28 жовтня 2035 року.
США уклали з Boeing новий оборонний контракт на виробництво до 60 важких вантажних гелікоптерів CH-47F Block II для Німеччини, що стане частиною програми продажу американського озброєння іноземним партнерам. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.
Деталі
Контракт змішаного типу – "витрати плюс фіксована оплата" та "тверда фіксована ціна" – оцінюється у 876 млн доларів і передбачає навчальні послуги, логістичну підтримку, а також разові інженерні роботи для адаптації техніки під потреби Бундесверу.
За даними Пентагону, Boeing був єдиним учасником тендеру, оголошеного онлайн. Виробництво розмістять на заводі компанії у Рідлі-Парку (Пенсильванія), а завершення робіт заплановане на 28 жовтня 2035 року.
Організатором програми виступає Командування контрактів армії США в Редстоунському арсеналі (Алабама). Кошти німецького оборонного замовлення на 2026 рік були повністю зарезервовані ще під час підписання угоди.
Довідково
CH-47F Block II – найновіша модернізація легендарного Chinook. Модель отримала посилену трансмісію, нові паливні баки, оновлену авіоніку та інші конструктивні вдосконалення для збільшення вантажопідйомності, дальності та зменшення потреби у техобслуговуванні.
Окрім виробництва, Boeing забезпечить підготовку екіпажів і технічний супровід, а також виконає інженерні роботи з інтеграції систем, необхідні для німецької конфігурації гелікоптерів.
