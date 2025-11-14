$42.060.03
18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
14 ноября, 13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансы
Эксклюзив
14 ноября, 09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
Boeing построит до 60 вертолетов CH-47F для Германии в рамках контракта на $876 млн

Киев • УНН

 • 546 просмотра

США заключили с Boeing оборонный контракт на производство до 60 тяжелых грузовых вертолетов CH-47F Block II для Германии. Стоимость контракта составляет 876 миллионов долларов, работы завершатся до 28 октября 2035 года.

Boeing построит до 60 вертолетов CH-47F для Германии в рамках контракта на $876 млн

США заключили с Boeing новый оборонный контракт на производство до 60 тяжелых грузовых вертолетов CH-47F Block II для Германии, что станет частью программы продажи американского вооружения иностранным партнерам. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Контракт смешанного типа – "затраты плюс фиксированная оплата" и "твердая фиксированная цена" – оценивается в 876 млн долларов и предусматривает обучающие услуги, логистическую поддержку, а также разовые инженерные работы для адаптации техники под нужды Бундесвера.

Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg14.11.25, 16:13 • 1830 просмотров

По данным Пентагона, Boeing был единственным участником тендера, объявленного онлайн. Производство разместят на заводе компании в Ридли-Парке (Пенсильвания), а завершение работ запланировано на 28 октября 2035 года.

Организатором программы выступает Командование контрактов армии США в Редстоунском арсенале (Алабама). Средства немецкого оборонного заказа на 2026 год были полностью зарезервированы еще во время подписания соглашения.

Справочно

CH-47F Block II – новейшая модернизация легендарного Chinook. Модель получила усиленную трансмиссию, новые топливные баки, обновленную авионику и другие конструктивные усовершенствования для увеличения грузоподъемности, дальности и уменьшения потребности в техобслуживании.

Помимо производства, Boeing обеспечит подготовку экипажей и техническое сопровождение, а также выполнит инженерные работы по интеграции систем, необходимые для немецкой конфигурации вертолетов.

Boeing готовит крупнейший контракт десятилетия: Китай может заказать до 500 самолетов - Bloomberg21.08.25, 14:49 • 4760 просмотров

Степан Гафтко

