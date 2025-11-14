Boeing построит до 60 вертолетов CH-47F для Германии в рамках контракта на $876 млн
Киев • УНН
США заключили с Boeing оборонный контракт на производство до 60 тяжелых грузовых вертолетов CH-47F Block II для Германии. Стоимость контракта составляет 876 миллионов долларов, работы завершатся до 28 октября 2035 года.
США заключили с Boeing новый оборонный контракт на производство до 60 тяжелых грузовых вертолетов CH-47F Block II для Германии, что станет частью программы продажи американского вооружения иностранным партнерам. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Детали
Контракт смешанного типа – "затраты плюс фиксированная оплата" и "твердая фиксированная цена" – оценивается в 876 млн долларов и предусматривает обучающие услуги, логистическую поддержку, а также разовые инженерные работы для адаптации техники под нужды Бундесвера.
Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg14.11.25, 16:13 • 1830 просмотров
По данным Пентагона, Boeing был единственным участником тендера, объявленного онлайн. Производство разместят на заводе компании в Ридли-Парке (Пенсильвания), а завершение работ запланировано на 28 октября 2035 года.
Организатором программы выступает Командование контрактов армии США в Редстоунском арсенале (Алабама). Средства немецкого оборонного заказа на 2026 год были полностью зарезервированы еще во время подписания соглашения.
Справочно
CH-47F Block II – новейшая модернизация легендарного Chinook. Модель получила усиленную трансмиссию, новые топливные баки, обновленную авионику и другие конструктивные усовершенствования для увеличения грузоподъемности, дальности и уменьшения потребности в техобслуживании.
Помимо производства, Boeing обеспечит подготовку экипажей и техническое сопровождение, а также выполнит инженерные работы по интеграции систем, необходимые для немецкой конфигурации вертолетов.
Boeing готовит крупнейший контракт десятилетия: Китай может заказать до 500 самолетов - Bloomberg21.08.25, 14:49 • 4760 просмотров