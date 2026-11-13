Uber повідомляє про викрадення даних водійських посвідчень у США через витік інформації

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Компанія Uber заявила, що сторонні особи скористалися скомпрометованими обліковими даними, які належали одному з постачальників послуг, щоб отримати доступ до даних Uber. Про це пише Reuters із посиланням на документ, опублікований на вебсайті генерального прокурора штату Каліфорнія, передає УНН.

Деталі

У повідомленні, датованому 10 листопада, зазначено, що 9 жовтня постачальник поінформував Uber про компрометацію облікових даних, які були використані для доступу до облікового запису Uber у цього постачальника. Uber припинила обмін даними з цим постачальником і розпочала розслідування.

Згідно з повідомленням, 13 жовтня в ході розслідування було встановлено, що зловмисники використали ці дані для доступу до інформації Uber, причому серед отриманих даних була й персональна інформація користувачів.

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У документі не вказано назву постачальника послуг і не перелічено конкретні типи даних, до яких було отримано доступ. У п’ятницю видання TechCrunch повідомило, що цим постачальником є ​​компанія Fireworks AI, а серед даних була інформація з водійських посвідчень.

Компанії Uber та Fireworks AI не надали оперативних коментарів на запит агентства Reuters.

У повідомленні зазначається, що інцидент торкнувся близько 1873 жителів штату Род-Айленд. Також у ньому містяться інструкції для жителів округу Колумбія, штатів Меріленд, Північна Кароліна, Нью-Йорк і Пенсільванія.

Uber повідомила, що пропонує постраждалим особам безкоштовні послуги з моніторингу кредитної історії та допомогу у випадках шахрайства через компанію Cyberscout (підрозділ TransUnion). Скористатися цією пропозицією можна протягом 90 днів з дати отримання відповідного листа.

У компанії заявили, що на сьогоднішній день не виявлено жодних фактів неправомірного використання цих даних.