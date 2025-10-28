Uber створить парк із 100 000 роботаксі на базі Nvidia, запуск – у 2027 році

$42.070.07
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 17909 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 24374 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45720 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 30477 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 24738 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 20773 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16589 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 49674 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31643 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліція28 жовтня, 10:32
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 228 жовтня, 12:22
Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона13:18
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 29263 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 40928 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45748 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 49688 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії18:29
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусною17:10
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона13:18
Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"28 жовтня, 08:22
Uber створить парк із 100 000 роботаксі на базі Nvidia, запуск – у 2027 році

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Uber Technologies планує розгорнути парк зі 100 000 роботаксі на платформі Nvidia, починаючи з 2027 року. Stellantis NV стане першим партнером у виробництві, поставляючи автомобілі для Uber.

Uber створить парк із 100 000 роботаксі на базі Nvidia, запуск – у 2027 році

Uber Technologies планує розгорнути один із найбільших у світі парків автономних автомобілів – 100 000 роботаксі, побудованих на технологічній платформі Nvidia. Масове впровадження стартує у 2027 році й має стати ключовим кроком до зниження вартості поїздок і масштабування автономного транспорту. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Партнерство Uber із Nvidia розвиває угоду, укладену ще на початку року, коли Uber погодилася надавати свої дані про водіння для вдосконалення штучного інтелекту Nvidia та її чипів. Тепер компанії переходять до практичного етапу – розгортання роботаксі, оснащених новою платформою Nvidia Drive AGX Hyperion 10, яка поєднує передові сенсори, апаратне забезпечення та програмне забезпечення для повноцінного автономного керування.

Як у Великій Британії: у Києві запустять двоповерховий автобус24.10.25, 16:55 • 3299 переглядiв

Першим партнером у виробництві стане Stellantis NV, яка разом із Foxconn інтегрує апаратну частину системи. Stellantis поставить принаймні 5 000 автомобілів для Uber у США та на міжнародних ринках. Uber, своєю чергою, контролюватиме повний цикл експлуатації – від зарядки й технічного обслуговування до підтримки клієнтів. Серійне виробництво очікується у 2028 році, а пілотні програми стартують уже найближчими роками.

Uber уже тестує автономні перевезення з партнерами Waymo, WeRide і Nuro, але нинішній парк таких авто налічує лише кілька сотень одиниць. 

Україна імпортувала електромобілів на 1,27 млрд доларів за 9 місяців 2025 року - дослідження28.10.25, 08:47 • 2316 переглядiв

Запуск спільного проєкту з Nvidia має змінити масштаб – компанія планує перетворити роботаксі з експериментальної послуги на масовий елемент мобільності.

На тлі оголошення акції Uber зросли на 1,2%, а аналітики відзначають, що ця співпраця може зробити автономні перевезення не лише технологічно, а й економічно конкурентними з традиційними поїздками.

General Motors випустить безпілотний Cadillac у 2028 році22.10.25, 20:34 • 2713 переглядiв

Степан Гафтко

