Uber створить парк із 100 000 роботаксі на базі Nvidia, запуск – у 2027 році

Uber Technologies планує розгорнути один із найбільших у світі парків автономних автомобілів – 100 000 роботаксі, побудованих на технологічній платформі Nvidia. Масове впровадження стартує у 2027 році й має стати ключовим кроком до зниження вартості поїздок і масштабування автономного транспорту. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Партнерство Uber із Nvidia розвиває угоду, укладену ще на початку року, коли Uber погодилася надавати свої дані про водіння для вдосконалення штучного інтелекту Nvidia та її чипів. Тепер компанії переходять до практичного етапу – розгортання роботаксі, оснащених новою платформою Nvidia Drive AGX Hyperion 10, яка поєднує передові сенсори, апаратне забезпечення та програмне забезпечення для повноцінного автономного керування.

Першим партнером у виробництві стане Stellantis NV, яка разом із Foxconn інтегрує апаратну частину системи. Stellantis поставить принаймні 5 000 автомобілів для Uber у США та на міжнародних ринках. Uber, своєю чергою, контролюватиме повний цикл експлуатації – від зарядки й технічного обслуговування до підтримки клієнтів. Серійне виробництво очікується у 2028 році, а пілотні програми стартують уже найближчими роками.

Uber уже тестує автономні перевезення з партнерами Waymo, WeRide і Nuro, але нинішній парк таких авто налічує лише кілька сотень одиниць.

Запуск спільного проєкту з Nvidia має змінити масштаб – компанія планує перетворити роботаксі з експериментальної послуги на масовий елемент мобільності.

На тлі оголошення акції Uber зросли на 1,2%, а аналітики відзначають, що ця співпраця може зробити автономні перевезення не лише технологічно, а й економічно конкурентними з традиційними поїздками.

