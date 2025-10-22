$41.740.01
Ексклюзив
16:59 • 11275 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
16:19 • 12720 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 14254 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 16023 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 25357 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 24059 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13937 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
22 жовтня, 13:10 • 12443 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
22 жовтня, 12:56 • 10972 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
22 жовтня, 12:50 • 9906 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
General Motors випустить безпілотний Cadillac у 2028 році

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

General Motors планує випустити електричний позашляховик Cadillac Escalade IQ, який зможе рухатися без участі водія, у 2028 році. Система дозволятиме керувати без рук на автострадах, але буде вимкнена у міських умовах.

General Motors випустить безпілотний Cadillac у 2028 році

Менш ніж за рік після закриття свого підрозділу роботаксі Cruise, компанія General Motors знову робить ставку на автономне водіння. У 2028 році американський автогігант планує випустити електричний позашляховик Cadillac Escalade IQ, який зможе рухатися без участі водія. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомила GM, під час руху автострадами система дозволятиме керувати без рук і без постійного контролю очима, однак у міських умовах ця функція буде вимкнена. Надалі компанія має намір розширити технологію на інші моделі.

Кібератака на Jaguar Land Rover завдала Великій Британії збитків на 1,9 мільярда фунтів – FT22.10.25, 15:36 • 1602 перегляди

Повернення до автономного напрямку стало очевидним після призначення Стерлінга Андерсона керівником розробки продуктів. Раніше він очолював стартап з автономних вантажівок Aurora Innovation і працював у Tesla над системою AutoPilot. У розмові з журналістами Андерсон підкреслив, що GM серйозно налаштована на розвиток цієї технології.

Я був би дивним вибором на посаду директора з продукту, якби компанія не була віддана автономії, чи не так? Я думаю, що в цьому є певний сигнал. Я б тут не був, якби ми не займалися автономією, бо, очевидно, я в це вірю 

– зазначив Андерсон. 

GM вже має досвід у цій сфері – її система Super Cruise дозволяє водієві зняти руки з керма, але не відволікатися від дороги надовго. Однак минулі спроби повної автономії через Cruise завершилися провалом після інциденту у 2023 році, коли один із безпілотників компанії збив пішохода.

Тепер GM робить ставку не на роботаксі, а на масовий продаж безпілотних автомобілів для особистого користування. За словами Андерсона, це майбутнє, у яке він "щиро вірить" і яке компанія планує втілити у серійному Cadillac уже через три роки.

Tesla відкликає майже 13 тисяч автомобілів у США через ризик несправності акумуляторів22.10.25, 16:23 • 1574 перегляди

Степан Гафтко

ТехнологіїАвто
Дорожньо-транспортна пригода
Електроенергія
General Motors
Tesla Inc
Bloomberg
Велика Британія