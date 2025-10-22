General Motors випустить безпілотний Cadillac у 2028 році

Менш ніж за рік після закриття свого підрозділу роботаксі Cruise, компанія General Motors знову робить ставку на автономне водіння. У 2028 році американський автогігант планує випустити електричний позашляховик Cadillac Escalade IQ, який зможе рухатися без участі водія. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомила GM, під час руху автострадами система дозволятиме керувати без рук і без постійного контролю очима, однак у міських умовах ця функція буде вимкнена. Надалі компанія має намір розширити технологію на інші моделі.

Кібератака на Jaguar Land Rover завдала Великій Британії збитків на 1,9 мільярда фунтів – FT

Повернення до автономного напрямку стало очевидним після призначення Стерлінга Андерсона керівником розробки продуктів. Раніше він очолював стартап з автономних вантажівок Aurora Innovation і працював у Tesla над системою AutoPilot. У розмові з журналістами Андерсон підкреслив, що GM серйозно налаштована на розвиток цієї технології.

Я був би дивним вибором на посаду директора з продукту, якби компанія не була віддана автономії, чи не так? Я думаю, що в цьому є певний сигнал. Я б тут не був, якби ми не займалися автономією, бо, очевидно, я в це вірю – зазначив Андерсон.

GM вже має досвід у цій сфері – її система Super Cruise дозволяє водієві зняти руки з керма, але не відволікатися від дороги надовго. Однак минулі спроби повної автономії через Cruise завершилися провалом після інциденту у 2023 році, коли один із безпілотників компанії збив пішохода.

Тепер GM робить ставку не на роботаксі, а на масовий продаж безпілотних автомобілів для особистого користування. За словами Андерсона, це майбутнє, у яке він "щиро вірить" і яке компанія планує втілити у серійному Cadillac уже через три роки.

Tesla відкликає майже 13 тисяч автомобілів у США через ризик несправності акумуляторів