General Motors выпустит беспилотный Cadillac в 2028 году

Киев • УНН

 • 994 просмотра

General Motors планирует выпустить электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ, который сможет двигаться без участия водителя, в 2028 году. Система позволит управлять без рук на автомагистралях, но будет отключена в городских условиях.

General Motors выпустит беспилотный Cadillac в 2028 году

Менее чем через год после закрытия своего подразделения роботакси Cruise, компания General Motors снова делает ставку на автономное вождение. В 2028 году американский автогигант планирует выпустить электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ, который сможет двигаться без участия водителя. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как сообщила GM, во время движения по автострадам система будет позволять управлять без рук и без постоянного контроля глазами, однако в городских условиях эта функция будет отключена. В дальнейшем компания намерена расширить технологию на другие модели.

Кибератака на Jaguar Land Rover нанесла Великобритании ущерб на 1,9 миллиарда фунтов – FT22.10.25, 15:36 • 1582 просмотра

Возвращение к автономному направлению стало очевидным после назначения Стерлинга Андерсона руководителем разработки продуктов. Ранее он возглавлял стартап по автономным грузовикам Aurora Innovation и работал в Tesla над системой AutoPilot. В разговоре с журналистами Андерсон подчеркнул, что GM серьезно настроена на развитие этой технологии.

Я был бы странным выбором на должность директора по продукту, если бы компания не была привержена автономии, не так ли? Я думаю, что в этом есть определенный сигнал. Я бы здесь не был, если бы мы не занимались автономией, потому что, очевидно, я в это верю 

– отметил Андерсон. 

GM уже имеет опыт в этой сфере – ее система Super Cruise позволяет водителю снять руки с руля, но не отвлекаться от дороги надолго. Однако прошлые попытки полной автономии через Cruise завершились провалом после инцидента в 2023 году, когда один из беспилотников компании сбил пешехода.

Теперь GM делает ставку не на роботакси, а на массовую продажу беспилотных автомобилей для личного пользования. По словам Андерсона, это будущее, в которое он "искренне верит" и которое компания планирует воплотить в серийном Cadillac уже через три года.

Tesla отзывает почти 13 тысяч автомобилей в США из-за риска неисправности аккумуляторов22.10.25, 16:23 • 1552 просмотра

Степан Гафтко

