Як у Великій Британії: у Києві запустять двоповерховий автобус
Київ • УНН
Двоповерховий міський автобус MAN A39, подарований Берліном, курсуватиме у Києві на маршруті №57 цими вихідними. Він має 83 місця для сидіння, 45 місць для стоячих пасажирів та обладнаний для людей з інвалідністю.
Цими вихідними у Києві у тестовому режимі на одному з маршрутів запускають двоповерховий автобус. Він курсуватиме в суботу й неділю. Про це повідомляє КП "Київпастранс", передає УНН.
Деталі
"Цими вихідними на маршруті №57 у тестовому режимі курсуватиме двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування", - заявили в КП.
Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Також автобус обладнаний двома місцями для осіб на кріслах колісних, місцем для дитячого візочка та 2 пандусам.
У салоні автобуса: панорамні вікна; система кондиціювання повітря; USB-порти для підзарядки гаджетів; система автоматичної оплати проїзду; гучномовна система оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.
"Автобус курсуватиме в суботу й неділю між ст. м. "Академмістечко" та зупинкою Авторинок "Чапаєвка" з 9:43 до 18:53", - додали в КП.
Нагадаємо
У Києві триває реалізація проєкту зі створення безбар’єрного маршруту, який з’єднає Головний військовий госпіталь, залізничний вокзал і Майдан Незалежності.