У Києві створюють безбар’єрний маршрут між ключовими локаціями столиці
Київ • УНН
У Києві реалізується проєкт безбар'єрного маршруту, що з'єднає Головний військовий госпіталь, залізничний вокзал та Майдан Незалежності. Ця ініціатива є частиною проєкту "Рух без бар'єрів" та ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".
У Києві триває реалізація проєкту зі створення безбар’єрного маршруту, який з’єднає Головний військовий госпіталь, залізничний вокзал і Майдан Незалежності. Про це інформує УНН з посиланням на Київську мійську військову адміністрацію (КМВА).
Деталі
Зазначається, що цей маршрут реалізується в межах флагманського проєкту Мінрозвитку "Рух без барʼєрів" та є частиною ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без барʼєрів".
Київська міська військова адміністрація наразі фокусується на облаштуванні безбар’єрного доступу до гарнізонної ВЛК, створенні інклюзивного приймального відділення ГВКГ, адаптації тротуарів і зупинок
Що вже зроблено:
▪️ облаштовано доступ до гарнізонної ВЛК,
▪️ встановлено пандус, тактильну плитку,
▪️ облаштовано паркомісця для маломобільних.
Наступний етап — роботи по вулиці Новогоспітальній до бульвару Лесі Українки, та безпосередньо біля входу до Головного госпіталю.
Нагадаємо
У центрі Києва, на Хрещатику, з'явиться наземний перехід у рамках безбар'єрного маршруту. Він стане частиною ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".
Київська ОВА розробляє інтерактивну карту безбар'єрності регіону з індексами доступності об'єктів. Область виконала всі 25 заходів Національної стратегії безбар'єрного простору.
Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну09.05.25, 13:02 • 201375 переглядiв