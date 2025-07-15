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"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
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У Києві створюють безбар’єрний маршрут між ключовими локаціями столиці

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

У Києві реалізується проєкт безбар'єрного маршруту, що з'єднає Головний військовий госпіталь, залізничний вокзал та Майдан Незалежності. Ця ініціатива є частиною проєкту "Рух без бар'єрів" та ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".

У Києві створюють безбар’єрний маршрут між ключовими локаціями столиці

У Києві триває реалізація проєкту зі створення безбар’єрного маршруту, який з’єднає Головний військовий госпіталь, залізничний вокзал і Майдан Незалежності. Про це інформує УНН з посиланням на Київську мійську військову адміністрацію (КМВА).

Деталі

Зазначається, що цей маршрут реалізується в межах флагманського проєкту Мінрозвитку "Рух без барʼєрів" та є частиною ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без барʼєрів".

Київська міська військова адміністрація наразі фокусується на облаштуванні безбар’єрного доступу до гарнізонної ВЛК, створенні інклюзивного приймального відділення ГВКГ, адаптації тротуарів і зупинок

- йдеться у повідомленні.

Що вже зроблено:

▪️ облаштовано доступ до гарнізонної ВЛК,

▪️ встановлено пандус, тактильну плитку,

▪️ облаштовано паркомісця для маломобільних.

Наступний етап — роботи по вулиці Новогоспітальній до бульвару Лесі Українки, та безпосередньо біля входу до Головного госпіталю.

Нагадаємо

У центрі Києва, на Хрещатику, з'явиться наземний перехід у рамках безбар'єрного маршруту. Він стане частиною ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".

Київська ОВА розробляє інтерактивну карту безбар'єрності регіону з індексами доступності об'єктів. Область виконала всі 25 заходів Національної стратегії безбар'єрного простору.

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну09.05.25, 13:02 • 201375 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

СуспільствоКиїв
Україна
Олена Зеленська
Київ
Tesla
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