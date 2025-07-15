В Киеве создают безбарьерный маршрут между ключевыми локациями столицы
Киев • УНН
В Киеве реализуется проект безбарьерного маршрута, который соединит Главный военный госпиталь, железнодорожный вокзал и Майдан Независимости. Эта инициатива является частью проекта «Движение без барьеров» и инициативы Елены Зеленской «Без барьеров».
В Киеве продолжается реализация проекта по созданию безбарьерного маршрута, который соединит Главный военный госпиталь, железнодорожный вокзал и Майдан Независимости. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Детали
Отмечается, что этот маршрут реализуется в рамках флагманского проекта Минразвития "Движение без барьеров" и является частью инициативы первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров".
Киевская городская военная администрация сейчас фокусируется на обустройстве безбарьерного доступа к гарнизонной ВЛК, создании инклюзивного приемного отделения ГВКГ, адаптации тротуаров и остановок
Что уже сделано:
▪️ обустроен доступ к гарнизонной ВЛК,
▪️ установлен пандус, тактильная плитка,
▪️ обустроены паркоместа для маломобильных.
Следующий этап — работы по улице Новогоспитальной до бульвара Леси Украинки, и непосредственно у входа в Главный госпиталь.
Напомним
В центре Киева, на Крещатике, появится наземный переход в рамках безбарьерного маршрута. Он станет частью инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".
Киевская ОВА разрабатывает интерактивную карту безбарьерности региона с индексами доступности объектов. Область выполнила все 25 мероприятий Национальной стратегии безбарьерного пространства.
Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу09.05.25, 13:02 • 201375 просмотров