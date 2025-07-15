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В Киеве создают безбарьерный маршрут между ключевыми локациями столицы

Киев • УНН

 • 614 просмотра

В Киеве реализуется проект безбарьерного маршрута, который соединит Главный военный госпиталь, железнодорожный вокзал и Майдан Независимости. Эта инициатива является частью проекта «Движение без барьеров» и инициативы Елены Зеленской «Без барьеров».

В Киеве создают безбарьерный маршрут между ключевыми локациями столицы

В Киеве продолжается реализация проекта по созданию безбарьерного маршрута, который соединит Главный военный госпиталь, железнодорожный вокзал и Майдан Независимости. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Детали

Отмечается, что этот маршрут реализуется в рамках флагманского проекта Минразвития "Движение без барьеров" и является частью инициативы первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров".

Киевская городская военная администрация сейчас фокусируется на обустройстве безбарьерного доступа к гарнизонной ВЛК, создании инклюзивного приемного отделения ГВКГ, адаптации тротуаров и остановок

- говорится в сообщении.

Что уже сделано:

▪️ обустроен доступ к гарнизонной ВЛК,

▪️ установлен пандус, тактильная плитка,

▪️ обустроены паркоместа для маломобильных.

Следующий этап — работы по улице Новогоспитальной до бульвара Леси Украинки, и непосредственно у входа в Главный госпиталь.

Напомним

В центре Киева, на Крещатике, появится наземный переход в рамках безбарьерного маршрута. Он станет частью инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".

Киевская ОВА разрабатывает интерактивную карту безбарьерности региона с индексами доступности объектов. Область выполнила все 25 мероприятий Национальной стратегии безбарьерного пространства.

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу09.05.25, 13:02 • 201375 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКиев
Украина
Елена Зеленская
Киев
Tesla
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