Как в Великобритании: в Киеве запустят двухэтажный автобус

В эти выходные в Киеве в тестовом режиме на одном из маршрутов запускают двухэтажный автобус. Он будет курсировать в субботу и воскресенье. Об этом сообщает КП "Киевпастранс", передает УНН.

Детали

"В эти выходные на маршруте №57 в тестовом режиме будет курсировать двухэтажный городской автобус MAN A39, который Киев получил в подарок от города-побратима Берлина. Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования", - заявили в КП.

Автобус оборудован 83 местами для сидения: 28 – на первом этаже и 55 – на втором. Кроме того, предусмотрено 45 мест для стоячих пассажиров исключительно на первом этаже. Также автобус оборудован двумя местами для лиц на креслах колесных, местом для детской коляски и 2 пандусами.

В салоне автобуса: панорамные окна; система кондиционирования воздуха; USB-порты для подзарядки гаджетов; система автоматической оплаты проезда; громкоговорящая система оповещения о маршруте и остановках на обоих этажах.

"Автобус будет курсировать в субботу и воскресенье между ст. м. "Академгородок" и остановкой Авторынок "Чапаевка" с 9:43 до 18:53", - добавили в КП.

Напомним

В Киеве продолжается реализация проекта по созданию безбарьерного маршрута, который соединит Главный военный госпиталь, железнодорожный вокзал и Майдан Независимости.