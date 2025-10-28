Uber создаст парк из 100 000 роботакси на базе Nvidia, запуск – в 2027 году

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 28657 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 23361 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 28969 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 53047 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 33777 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 25674 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21409 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16736 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 52735 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31758 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.4м/с
81%
744мм
Популярные новости
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 47181 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 23916 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 35628 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 17709 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 20310 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 28642 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 35752 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 47306 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 53033 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 52729 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Беларусь
Польша
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 5322 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 10930 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 20418 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 17820 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 42476 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Uber создаст парк из 100 000 роботакси на базе Nvidia, запуск – в 2027 году

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Uber Technologies планирует развернуть парк из 100 000 роботакси на платформе Nvidia, начиная с 2027 года. Stellantis NV станет первым партнером в производстве, поставляя автомобили для Uber.

Uber создаст парк из 100 000 роботакси на базе Nvidia, запуск – в 2027 году

Uber Technologies планирует развернуть один из крупнейших в мире парков автономных автомобилей – 100 000 роботакси, построенных на технологической платформе Nvidia. Массовое внедрение стартует в 2027 году и должно стать ключевым шагом к снижению стоимости поездок и масштабированию автономного транспорта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Партнерство Uber с Nvidia развивает соглашение, заключенное еще в начале года, когда Uber согласилась предоставлять свои данные о вождении для усовершенствования искусственного интеллекта Nvidia и ее чипов. Теперь компании переходят к практическому этапу – развертыванию роботакси, оснащенных новой платформой Nvidia Drive AGX Hyperion 10, которая сочетает передовые сенсоры, аппаратное обеспечение и программное обеспечение для полноценного автономного управления.

Как в Великобритании: в Киеве запустят двухэтажный автобус24.10.25, 16:55 • 3302 просмотра

Первым партнером в производстве станет Stellantis NV, которая вместе с Foxconn интегрирует аппаратную часть системы. Stellantis поставит по крайней мере 5 000 автомобилей для Uber в США и на международных рынках. Uber, в свою очередь, будет контролировать полный цикл эксплуатации – от зарядки и технического обслуживания до поддержки клиентов. Серийное производство ожидается в 2028 году, а пилотные программы стартуют уже в ближайшие годы.

Uber уже тестирует автономные перевозки с партнерами Waymo, WeRide и Nuro, но нынешний парк таких авто насчитывает лишь несколько сотен единиц. 

Украина импортировала электромобилей на 1,27 млрд долларов за 9 месяцев 2025 года - исследование28.10.25, 08:47 • 2340 просмотров

Запуск совместного проекта с Nvidia должен изменить масштаб – компания планирует превратить роботакси из экспериментальной услуги в массовый элемент мобильности.

На фоне объявления акции Uber выросли на 1,2%, а аналитики отмечают, что это сотрудничество может сделать автономные перевозки не только технологически, но и экономически конкурентными с традиционными поездками.

General Motors выпустит беспилотный Cadillac в 2028 году22.10.25, 20:34 • 2717 просмотров

Степан Гафтко

ТехнологииАвто
Техника
Тренд
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты