Uber создаст парк из 100 000 роботакси на базе Nvidia, запуск – в 2027 году

Uber Technologies планирует развернуть один из крупнейших в мире парков автономных автомобилей – 100 000 роботакси, построенных на технологической платформе Nvidia. Массовое внедрение стартует в 2027 году и должно стать ключевым шагом к снижению стоимости поездок и масштабированию автономного транспорта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Партнерство Uber с Nvidia развивает соглашение, заключенное еще в начале года, когда Uber согласилась предоставлять свои данные о вождении для усовершенствования искусственного интеллекта Nvidia и ее чипов. Теперь компании переходят к практическому этапу – развертыванию роботакси, оснащенных новой платформой Nvidia Drive AGX Hyperion 10, которая сочетает передовые сенсоры, аппаратное обеспечение и программное обеспечение для полноценного автономного управления.

Как в Великобритании: в Киеве запустят двухэтажный автобус

Первым партнером в производстве станет Stellantis NV, которая вместе с Foxconn интегрирует аппаратную часть системы. Stellantis поставит по крайней мере 5 000 автомобилей для Uber в США и на международных рынках. Uber, в свою очередь, будет контролировать полный цикл эксплуатации – от зарядки и технического обслуживания до поддержки клиентов. Серийное производство ожидается в 2028 году, а пилотные программы стартуют уже в ближайшие годы.

Uber уже тестирует автономные перевозки с партнерами Waymo, WeRide и Nuro, но нынешний парк таких авто насчитывает лишь несколько сотен единиц.

Украина импортировала электромобилей на 1,27 млрд долларов за 9 месяцев 2025 года - исследование

Запуск совместного проекта с Nvidia должен изменить масштаб – компания планирует превратить роботакси из экспериментальной услуги в массовый элемент мобильности.

На фоне объявления акции Uber выросли на 1,2%, а аналитики отмечают, что это сотрудничество может сделать автономные перевозки не только технологически, но и экономически конкурентными с традиционными поездками.

General Motors выпустит беспилотный Cadillac в 2028 году