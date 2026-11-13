Uber сообщает о краже данных водительских удостоверений в США из-за утечки информации

REUTERS/David Swanson

Компания Uber заявила, что посторонние лица воспользовались скомпрометированными учетными данными, принадлежавшими одному из поставщиков услуг, чтобы получить доступ к данным Uber. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, опубликованный на веб-сайте генерального прокурора штата Калифорния, передает УНН.

Детали

В сообщении, датированном 10 ноября, указано, что 9 октября поставщик проинформировал Uber о компрометации учетных данных, которые были использованы для доступа к учетной записи Uber у этого поставщика. Uber прекратила обмен данными с этим поставщиком и начала расследование.

Согласно сообщению, 13 октября в ходе расследования было установлено, что злоумышленники использовали эти данные для доступа к информации Uber, причем среди полученных данных была и персональная информация пользователей.

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В документе не указано название поставщика услуг и не перечислены конкретные типы данных, к которым был получен доступ. В пятницу издание TechCrunch сообщило, что этим поставщиком является компания Fireworks AI, а среди данных была информация из водительских удостоверений.

Компании Uber и Fireworks AI не предоставили оперативных комментариев по запросу агентства Reuters.

В сообщении отмечается, что инцидент затронул около 1873 жителей штата Род-Айленд. Также в нем содержатся инструкции для жителей округа Колумбия, штатов Мэриленд, Северная Каролина, Нью-Йорк и Пенсильвания.

Uber сообщила, что предлагает пострадавшим лицам бесплатные услуги по мониторингу кредитной истории и помощь в случаях мошенничества через компанию Cyberscout (подразделение TransUnion). Воспользоваться этим предложением можно в течение 90 дней с даты получения соответствующего письма.

В компании заявили, что на сегодняшний день не выявлено никаких фактов неправомерного использования этих данных.