Зеленський вшанував жертв теракту 11 вересня в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США вшанував пам’ять жертв в Нью-Йорку, на місці теракту, що стався 25 років тому, 11 вересня 2001 року. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Трагедія, яка багато значила для всіх у світі. Близько трьох тисяч людей загинуло внаслідок атаки терористів. Громадяни 90 країн, і серед них були також наші люди. Підлий і жахливий теракт, який забрав життя невинних людей. І саме таку підлість терористів ми ніколи не приймемо. Завжди пам’ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою. Вічна пам’ять усім загиблим - йдеться в заяві глави держави.

Контекст

11 вересня 2001 року загинули 2977 людей унаслідок атак "Аль-Каїди" у США. 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки та використали їх як зброю. Два авіалайнери врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій ударив по Пентагону поблизу Вашингтона, а четвертий упав у Пенсильванії.

Нагадаємо

11 вересня 2026 року 2977 дронів відтворили Вежі-близнюки в Нью-Йорку у пам’ять про жертв теракту, що стався 25 років тому.