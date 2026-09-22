Зеленський вшанував жертв теракту 11 вересня в Нью-Йорку
Київ • УНН
Президент України віддав шану загиблим на місці теракту 11 вересня 2001 року. Тоді загинули 2977 людей із 90 країн.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США вшанував пам’ять жертв в Нью-Йорку, на місці теракту, що стався 25 років тому, 11 вересня 2001 року. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.
Деталі
Трагедія, яка багато значила для всіх у світі. Близько трьох тисяч людей загинуло внаслідок атаки терористів. Громадяни 90 країн, і серед них були також наші люди. Підлий і жахливий теракт, який забрав життя невинних людей. І саме таку підлість терористів ми ніколи не приймемо. Завжди пам’ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою. Вічна пам’ять усім загиблим
Контекст
11 вересня 2001 року загинули 2977 людей унаслідок атак "Аль-Каїди" у США. 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки та використали їх як зброю. Два авіалайнери врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій ударив по Пентагону поблизу Вашингтона, а четвертий упав у Пенсильванії.
Нагадаємо
11 вересня 2026 року 2977 дронів відтворили Вежі-близнюки в Нью-Йорку у пам’ять про жертв теракту, що стався 25 років тому.