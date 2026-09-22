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Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября в Нью-Йорке

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Президент Украины почтил память погибших на месте теракта 11 сентября 2001 года. Тогда погибли 2977 человек из 90 стран.

Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США почтил память жертв в Нью-Йорке, на месте теракта, произошедшего 25 лет назад, 11 сентября 2001 года. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Трагедия, которая много значила для всех в мире. Около трех тысяч человек погибли в результате атаки террористов. Граждане 90 стран, и среди них были также наши люди. Подлый и ужасный теракт, унесший жизни невинных людей. И именно такую подлость террористов мы никогда не примем. Всегда будем помнить тех, кто борется с террором, и тех, кто стал его жертвой. Вечная память всем погибшим

- говорится в заявлении главы государства.

Контекст

11 сентября 2001 года погибли 2977 человек в результате атак "Аль-Каиды" в США. 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета и использовали их как оружие. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий ударил по Пентагону недалеко от Вашингтона, а четвертый упал в Пенсильвании.

Напомним

11 сентября 2026 года 2977 дронов воссоздали башни-близнецы в Нью-Йорке в память о жертвах теракта, произошедшего 25 лет назад.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
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Пентагон
Вашингтон
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты