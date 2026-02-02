День бабака: що це за свято, цікаві факти та хто віщуватиме весну в Україні у 2026 році

2 лютого в Україні та багатьох країнах світу відзначають День бабака - незвичайне, але популярне свято, пов’язане з народними прикметами та прогнозами погоди. У цей день спеціально "будять" бабака, аби за його поведінкою визначити, якою буде весна ранньою чи затяжною. Традиція має радше символічний характер, однак щороку привертає увагу тисяч людей і активно висвітлюється у медіа, передає УНН.

Звідки походить День бабака

Коріння свята сягає європейських народних вірувань, пов’язаних із прогнозуванням погоди за поведінкою тварин. Переселенці з Німеччини привезли цю традицію до США, де вона набула великої популярності.

Найвідомішим у світі став бабак Філ із міста Панксатоні в штаті Пенсильванія, який щороку "офіційно" прогнозує прихід весни ще з кінця 19 століття. Згодом традиція поширилася і в інших країнах, зокрема в Україні.

Як бабак "передбачає" весну

За народною прикметою, якщо бабак бачить свою тінь у сонячну погоду та повертається в нору - зима триватиме ще близько шести тижнів, якщо ж тіні немає і тварина залишається надворі - весна прийде рано

Цей прогноз не має наукового підґрунтя, але став частиною культурної традиції та веселого зимового обряду.

Де в Україні будять бабаків на День бабака

Найвідоміше місце святкування - Харківська область. Саме там уже понад два десятиліття головним українським провісником весни є бабак Тимко, за яким доглядають науковці Каразінського університету.

Крім Харківщини, у різні роки святкові заходи проводили у зоопарках та еко-парках різних міст, під час природоохоронних фестивалів та у навчальних закладах як елемент екологічного виховання

Втім, саме харківська традиція набула загальноукраїнського масштабу та медійної популярності.

Цікаві факти про День бабака

День бабака щороку привертає увагу тисяч людей у різних країнах світу. У США святкування традиційно збирає велику кількість туристів, особливо у місті Панксатоні, де мешкає найвідоміший у світі бабак-прогнозист. Там захід проводять ще з кінця 19 століття і він став справжньою національною подією. З часом бабак перетворився на символ переходу від зими до весни та уособлення народних прикмет про погоду.

В Україні традицію підтримують науковці та екологи, які поєднують святкування з екологічною просвітою та розповідями про життя цих тварин у природі. Бабаки є важливою частиною степових екосистем, адже їхні нори слугують сховищем і для інших тварин.

Цікавим є й те, що бабаки більшу частину зими проводять у сплячці, а температура їхнього тіла в цей період значно знижується. Саме тому їх "пробудження" символізує наближення тепла. Свято також стало популярним завдяки однойменному фільму "День бабака", який зробив традицію відомою у всьому світі.

Окрім розважальної складової, День бабака виконує просвітницьку функцію - популяризує інтерес до природи, змін пір року та відповідального ставлення до диких тварин.

Після багаторічних публічних святкувань формат заходу у 2026 році змінять. Бабак Тимко з Харківщини цього року прогнозуватиме весну дистанційно. Про це повідомила речниця Каразінського національного університету імені Каразіна Лілія Змій.

За її словами, родина бабаків наразі перебуває у Харківській області, і через безпекову ситуацію та складні погодні умови фахівці не рекомендують турбувати тварин.

Бабачина родина перебуває зараз у Харківській області та через безпекову ситуацію й негоду фахівці не рекомендують турбувати її, тим паче переміщувати Тимка до інших локацій - пояснила Лілія Змій.

Захід з віщування весни відбудеться 2 лютого в онлайн-форматі. Науковці передадуть прогноз Тимка дистанційно та розкажуть, як повномасштабна війна вплинула на чисельність бабаків в Україні.

