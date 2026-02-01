$42.850.00
51.240.00
ukenru
Ексклюзив
10:11 • 290 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
06:56 • 8222 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 25584 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 43965 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 32413 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 31415 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 25856 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16251 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13902 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7764 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
3м/с
73%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"1 лютого, 00:54 • 11809 перегляди
Українські Сили оборони показали розгром чотирьох взводів росіян на Покровському напрямкуVideo1 лютого, 01:31 • 9860 перегляди
ISW: каскадні відключення електроенергії в Україні під час "перемир'я" не є значною поступкою з боку росії1 лютого, 02:39 • 6700 перегляди
Без тривалої війни: Трамп розглядає варіанти швидких військових дій проти Ірану - WSJ1 лютого, 03:13 • 4414 перегляди
У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людейPhoto05:39 • 8798 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 44517 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 73662 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 52730 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 58491 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 60303 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Білл Гейтс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Іран
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 3846 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 23737 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 26870 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 29993 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 30884 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Bild
Шахед-136
Соціальна мережа

Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Професійний астролог Ксенія Базиленко підготувала гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 2 по 8 лютого. Цей тиждень принесе потужну хвилю трансформацій, з емоційним піком 2 лютого через повню у Леві.

Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого

Триває період значних змін, цей період може бути складним та емоційно насиченим. Про те, що чекає нас у період з 2 по 8 лютого читайте на УНН у гороскопі для всіх знаків Зодіаку, який підготувала професійний астролог Ксенія Базиленко.

Загальна енергія тижня: час великих змін і перезапуску реальності

Цей тиждень принесе потужну хвилю трансформацій. Події можуть розгортатися швидко, різко й нестандартно – ніби світ входить у новий сценарій. Все через те, що зберігається висока концентрація енергії Водолія, а це знак майбутнього, нових систем, колективної сили та оновлення правил гри.

Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року25.01.26, 10:49 • 18248 переглядiв

Саме тому цей період - не про "звичайний ритм", а про зміни, які можуть торкатися життя людей, політики, економіки та суспільних процесів.

Головна подія тижня: повня у Леві

2 лютого о 00:09 за Києвом на нас чекає повня у знаку Лева. На нас чекає емоційний пік, повня підсилює емоційність, тривожність, бажання відстоювати свою правоту та різкість у словах і вчинках.

На цьому тлі будь-які новини чи конфліктні ситуації можуть відчуватися сильніше, ніж зазвичай. Тому початок тижня може бути психологічно непростим - із внутрішнім відчуттям "переломної точки".

Найскладніші дні тижня

Найскладнішим може бути саме кінець тижня: 7 і 8 лютого, а можливо і 9 лютого. В цей період можуть посилюватися руйнування, відбуватися технічні збої – тобто загострюються ризики пов'язані з електропостачанням та загалом інфраструктурою. 

Саме тому наприкінці тижня важливо бути максимально уважними й зібраними - особливо у всьому, що стосується безпеки, дороги, техніки та електроприладів. Загалом, Україна вже деякий час перебуває під впливом ретроградного Урана – а це одна з найбільш руйнівних планет. Його вплив відчуватиметься ще деякий час і це вимагає від нас більшої витримки та згуртованості.

Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15.01.26, 10:08 • 111124 перегляди

Крім того, на Україну зараз чинить вплив Меркурій, що означає гучні заяви та резонансні скандали, а також загостренні фінансових та економічних питань.

Водночас, саме в цей період можливо посилення міжнародної співпраці та допомоги.

Овен

Ти отримаєш імпульс від людей і ситуацій. Можливі важливі розмови, зустрічі, новини. Але не поспішай реагувати на емоціях у перші дні тижня.

Порада: не сперечайся - керуй процесом мудро.

Телець

Тиждень торкається теми стабільності: грошей, планів, опори. Початок може бути нервовим, але далі все стане на місце.

Порада: не витрачай енергію на переживання - витрачай на порядок.

Близнюки

Ідеї сипляться одна за одною, але важливо не розпорошитися. Тиждень дає шанс змінити напрямок, особливо у навчанні, роботі, планах.

Порада: вибери одну ціль і тримай фокус.

Рак

Підвищена чутливість на старті тижня –  це нормально. Ти багато відчуваєш, і саме це допоможе зрозуміти, хто твій, а хто - ні.

Порада: не тримай емоції в собі, але й не рубай з плеча.

Лев

Тиждень починається на твоїй сильній хвилі – ти можеш бути дуже помітною фігурою. Але важливо не йти у драму.

Порада: не доводь, а роби своє.

Діва

Тиждень вчить простій істині: спочатку порядок – потім спокій. Перші дні тижня можуть бути напруженими, але ти швидко зберешся.

Порада: наведи лад у режимі і стане легше.

Терези

Може хитати між "хочу спокою" і "хочу змін". Це нормальний перехідний стан. У другій половині тижня з’явиться натхнення.

Порада: не закривай серце, але оберігай свої кордони.

Скорпіон

Тиждень може підняти старі теми: образи, недовіру, страхи. Але це принесе очищення.

Порада: не тримайся за те, що виснажує. Ти сильніший, ніж думаєш.

Стрілець

Тиждень активний: новини, рух, контактність. На старті обережніше зі словами – люди можуть реагувати гостріше.

Порада: говори коротко, чітко і без зайвих емоцій.

Козоріг

Фокус на фінанси і стабільність. Тиждень може дати різкі витрати або потребу щось терміново вирішити.

Порада: не поспішай з покупками - краще все перевір двічі.

Водолій

Ти ніби на гребені хвилі: події підштовхують до сильного оновлення. Перші дні тижня можуть бути емоційними, але далі прийде ясність: що залишати, а що міняти.

Порада: зроби хоча б крок у новий формат життя.

Риби

Тиждень вимагає внутрішньої дисципліни й спокою. Емоційний фон може хитати, але якщо наведеш лад у справах і думках, то отримаєш сильний результат.

Порада: прибери зайве в просторі, в контактах і в голові.

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків30.12.25, 17:27 • 87098 переглядiв

Алла Кіосак

Гороскоп
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Банківська картка
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна