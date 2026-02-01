Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого

Триває період значних змін, цей період може бути складним та емоційно насиченим. Про те, що чекає нас у період з 2 по 8 лютого читайте на УНН у гороскопі для всіх знаків Зодіаку, який підготувала професійний астролог Ксенія Базиленко.

Загальна енергія тижня: час великих змін і перезапуску реальності

Цей тиждень принесе потужну хвилю трансформацій. Події можуть розгортатися швидко, різко й нестандартно – ніби світ входить у новий сценарій. Все через те, що зберігається висока концентрація енергії Водолія, а це знак майбутнього, нових систем, колективної сили та оновлення правил гри.

Саме тому цей період - не про "звичайний ритм", а про зміни, які можуть торкатися життя людей, політики, економіки та суспільних процесів.

Головна подія тижня: повня у Леві

2 лютого о 00:09 за Києвом на нас чекає повня у знаку Лева. На нас чекає емоційний пік, повня підсилює емоційність, тривожність, бажання відстоювати свою правоту та різкість у словах і вчинках.

На цьому тлі будь-які новини чи конфліктні ситуації можуть відчуватися сильніше, ніж зазвичай. Тому початок тижня може бути психологічно непростим - із внутрішнім відчуттям "переломної точки".

Найскладніші дні тижня

Найскладнішим може бути саме кінець тижня: 7 і 8 лютого, а можливо і 9 лютого. В цей період можуть посилюватися руйнування, відбуватися технічні збої – тобто загострюються ризики пов'язані з електропостачанням та загалом інфраструктурою.

Саме тому наприкінці тижня важливо бути максимально уважними й зібраними - особливо у всьому, що стосується безпеки, дороги, техніки та електроприладів. Загалом, Україна вже деякий час перебуває під впливом ретроградного Урана – а це одна з найбільш руйнівних планет. Його вплив відчуватиметься ще деякий час і це вимагає від нас більшої витримки та згуртованості.

Крім того, на Україну зараз чинить вплив Меркурій, що означає гучні заяви та резонансні скандали, а також загостренні фінансових та економічних питань.

Водночас, саме в цей період можливо посилення міжнародної співпраці та допомоги.

Овен

Ти отримаєш імпульс від людей і ситуацій. Можливі важливі розмови, зустрічі, новини. Але не поспішай реагувати на емоціях у перші дні тижня.

Порада: не сперечайся - керуй процесом мудро.

Телець

Тиждень торкається теми стабільності: грошей, планів, опори. Початок може бути нервовим, але далі все стане на місце.

Порада: не витрачай енергію на переживання - витрачай на порядок.

Близнюки

Ідеї сипляться одна за одною, але важливо не розпорошитися. Тиждень дає шанс змінити напрямок, особливо у навчанні, роботі, планах.

Порада: вибери одну ціль і тримай фокус.

Рак

Підвищена чутливість на старті тижня – це нормально. Ти багато відчуваєш, і саме це допоможе зрозуміти, хто твій, а хто - ні.

Порада: не тримай емоції в собі, але й не рубай з плеча.

Лев

Тиждень починається на твоїй сильній хвилі – ти можеш бути дуже помітною фігурою. Але важливо не йти у драму.

Порада: не доводь, а роби своє.

Діва

Тиждень вчить простій істині: спочатку порядок – потім спокій. Перші дні тижня можуть бути напруженими, але ти швидко зберешся.

Порада: наведи лад у режимі і стане легше.

Терези

Може хитати між "хочу спокою" і "хочу змін". Це нормальний перехідний стан. У другій половині тижня з’явиться натхнення.

Порада: не закривай серце, але оберігай свої кордони.

Скорпіон

Тиждень може підняти старі теми: образи, недовіру, страхи. Але це принесе очищення.

Порада: не тримайся за те, що виснажує. Ти сильніший, ніж думаєш.

Стрілець

Тиждень активний: новини, рух, контактність. На старті обережніше зі словами – люди можуть реагувати гостріше.

Порада: говори коротко, чітко і без зайвих емоцій.

Козоріг

Фокус на фінанси і стабільність. Тиждень може дати різкі витрати або потребу щось терміново вирішити.

Порада: не поспішай з покупками - краще все перевір двічі.

Водолій

Ти ніби на гребені хвилі: події підштовхують до сильного оновлення. Перші дні тижня можуть бути емоційними, але далі прийде ясність: що залишати, а що міняти.

Порада: зроби хоча б крок у новий формат життя.

Риби

Тиждень вимагає внутрішньої дисципліни й спокою. Емоційний фон може хитати, але якщо наведеш лад у справах і думках, то отримаєш сильний результат.

Порада: прибери зайве в просторі, в контактах і в голові.

