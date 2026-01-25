Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року

На нас чекає момент перелому, момент в якому ми побачимо, як формується наше майбутнє. Про те, що саме нас чекає у період з 26 січня по 1 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Головний фон тижня: максимальна концентрація енергії та прискорення подій

Продовжується рух великого параду планет: Сонця, Меркурія, Венери, Марса та Плутона. Таке скупчення створює надвисоку концентрацію енергії, через яку події не лише прискорюються, й стають масштабнішими та доленосними.

Плутон додає процесам глибини й сили. Ми можемо побачити процеси, які зачіпатимуть великі групи людей, зміни у системах, або ж ситуації, які ставатимуть точкою неповернення.

Цей тиждень проходить під впливом надзвичайно сильного скупчення енергії, яке відчувається як різке прискорення процесів у світі та в особистому житті. Події можуть розгортатися швидше, ніж зазвичай, а рішення будуть ухвалюватися у дуже стислий час - пояснює астролог.

Це період, коли стає очевидним: старі сценарії вже не працюють так, як раніше, а нові - активно формуються в нас на очах.

Водолій як провідна тема: свобода, майбутнє, нові формати

Водолій - знак майбутнього, свободи, технологій, колективної сили та нестандартних рішень.

Саме тому цього тижня активізуються нові моделі взаємодії між людьми, ймовірно через посилення ролі колективів і об’єднань.Відбудеться також оновлення соціальних процесів та зміна правил гри у політичних та економічних структурах.

Продовження формування нових політичних сценаріїв

Те, про що я говорила раніше - народження нових політичних і соціальних форматів - уже почало проявлятися у реальних подіях. Світ входить у фазу, де старі домовленості перестають бути ефективними, а нові механізми взаємодії лише формуються - пояснює астролог.

Як приклад, вона наводить запропонований президентом США Дональдом Трампом новий формат міжнародного об'єднання - "Рада миру".

Як за допомогою 25-ї поправки Трампа можуть усунути від посади президента без імпічменту

Це один із яскравих сигналів того, що глобальна система переходить у нову архітектуру рішень і союзів - пояснює Базиленко.

Глобальні теми тижня: війна, мир, економіка, ресурси

Цього тижня на перший план виходять питання, які мають вплив на майбутнє світу.

Основні теми, які стоятимуть на порядку денному та швидко змінюватимуть одна одно, це:

війна та мир;

фінансова стабільність та економічні ризики;

стратегічні ресурси та їхній розподіл;

міжнародні союзи та переговори;

зміна балансу міжнародного впливу окремих країн.

Це час, коли рішення можуть бути різкими, але історично важливими, пояснює астролог.

Найгостріша точка тижня: силова хвиля Марса і Плутона

Однією з найбільш напружених тем тижня стає загострення силових процесів. Цей період здатний давати різкі повороти, які складно контролювати. Саме тому він може відчуватися як небезпечний - пояснює Ксенія Базиленко.

В цей період можуть загострюватися конфлікти, посилюватися революційні та протестні настрої. Також є ймовірність посилення військової напруги, реалізація агресивних рішень, силових сценаріїв. Разом з тим відбуватиметься перегрупування сил впливу, формуватимуться нові союзи.

Також у цей період можуть активізуватися складні природні явища у різних регіонах світу.

Оновлення у сфері почуттів і творчості: нові формати життя

У загальному русі подій активізується зближення Венери та Меркурія у Водолії (найсильніше відчуватиметься наприкінці цього періоду).

Це може принести:

незвичні знайомства;

новий рівень спілкування;

легкість у коханні й симпатії;

творчий підйом і бажання створювати нове;

відчуття, що життя відкриває несподівані двері.

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків

Одна з ключових подій періоду: перехід Нептуна в знак Овна

Окремо важливо підкреслити: цей період проходить на тлі однієї з найбільш значущих змін року - переходу Нептуна у знак Овна з 26 січня 2026 року і залишатиметься в цьому знаку до березня 2039 року - розповідає Ксенія Базиленко.

Цей фактор, за словами астролога, запускає нову епоху у темах віри, сенсів і світогляду.

Нептун в Овні може проявлятися як:

народження нової ідеології;

нові духовні течії та об’єднання;

оновлення релігійних форматів і нові пошуки істини;

прагнення до чесності та конкретики;

формування чітких цілей і бажання діяти сміливо.

Але водночас цей перехід може давати сильний імпульс до радикальності: суспільство стає більш прямим, різким і готовим відстоювати свою ідею до кінця.

Цей тиждень є одним із найсильніших та найдинамічніших періодів зими. З одного боку, світ входить у етап нових союзів, переговорів і глобальних змін. З іншого - можливі загострення, протести, конфліктні ситуації й небезпечні сценарії, які потребують максимальної уважності. Це час, коли майбутнє народжується у нас на очах, через події, рішення та новій правила - підсумувала астролог.

Овен

Вам відкриваються нові можливості через людей і спільні проєкти. Тиждень може подарувати підтримку, важливі знайомства або ідею, яка "запустить" новий етап.

Порада: не робіть усе самі - об’єднуйтесь. Саме команда підсилить вас.

Телець

Для вас це тиждень змін у темі статусу, роботи та важливих рішень. Можуть з’явитися нові пропозиції або напрямки, які спочатку здаватимуться незвичними.

Порада: не бійтеся нового. Саме там, де лячно - може відбутися стрибок у краще майбутнє.

Близнюки

Цей тиждень розширює горизонти: нові знання, ідеї, бажання планувати майбутнє. Вам хочеться руху, нових сенсів і свободи.

Порада: слухайте свою цікавість - вона зараз ваш компас. Не применшуйте свої плани.

Рак

Загострюються питання довіри, емоційної близькості та внутрішніх трансформацій. Можуть змінитися погляди на важливі речі, але це піде вам на користь.

Порада: не тримайтеся за те, що виснажує. Чесність із собою - крок до нового життя.

Лев

Тиждень підкреслює тему стосунків: партнерство, взаємність, вибір. Можливі важливі розмови або усвідомлення, хто поруч "по-справжньому".

Порада: не боріться за увагу, а обирайте рівність. Там, де є повага, буде і сила.

Діва

Час наводити лад у повсякденному житті. Тиждень допоможе вибудувати режим, краще планувати, знайти новий темп без перевантаження.

Порада: маленькі корисні звички дадуть великий результат. Почніть із простого.

Терези

Повертається натхнення, бажання краси, легкості й радості. Це хороший тиждень для творчості, романтики, оновлення стилю та настрою.

Порада: дозвольте собі бути щасливими без пояснень. Радість це теж ресурс.

Скорпіон

Увага йде на дім, сім’ю, внутрішню опору. Може хотітися тиші, тепла, стабільності. Зараз гарний час, щоб вирішувати побутові справи й відновлювати енергію.

Порада: не впадайте у крайнощі - обирайте спокій. Ваш простір має вас підтримувати.

Стрілець

Тиждень дає потік новин, зустрічей, спілкування. Ваші слова зараз впливають сильніше, ніж зазвичай. Можливі важливі домовленості.

Порада: говоріть чітко і по суті. Те, що ви скажете цього тижня, може змінити ваш напрямок.

Козоріг

Активується фінансова тема: гроші, покупки, цінності, нові можливості заробітку. Може з’явитися бажання більше поважати свою працю й перестати "тягнути все мовчки".

Порада: підійміть свою планку. Ви варті більшого, і час це прийняти.

Водолій

Для вас це особливий тиждень і особливий старт року. Ви в центрі подій і уваги, ніби життя підсвічує вашу дорогу. Це період, коли можна перезапустити себе: стиль, думки, цілі, напрямок.

Порада: не сумнівайтеся у собі. Цього тижня вам важливо діяти сміливо й по-новому. Ваш рік обіцяє бути унікальним і насиченим.

Риби

Ви ніби глибше відчуваєте світ і людей - ваша інтуїція посилюється. Це час завершити зайве, відпустити старі страхи й внутрішні сумніви. Тиждень підходить для очищення простору, тиші й відновлення сил.

Порада: менше поспіху - більше внутрішнього порядку. Ваша сила зараз у спокої.

Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко