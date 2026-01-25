Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
Київ • УНН
Астролог Ксенія Базиленко розповіла про період з 26 січня по 1 лютого, який стане переломним. Очікується максимальна концентрація енергії та прискорення подій, що формуватимуть майбутнє.
На нас чекає момент перелому, момент в якому ми побачимо, як формується наше майбутнє. Про те, що саме нас чекає у період з 26 січня по 1 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
Головний фон тижня: максимальна концентрація енергії та прискорення подій
Продовжується рух великого параду планет: Сонця, Меркурія, Венери, Марса та Плутона. Таке скупчення створює надвисоку концентрацію енергії, через яку події не лише прискорюються, й стають масштабнішими та доленосними.
Плутон додає процесам глибини й сили. Ми можемо побачити процеси, які зачіпатимуть великі групи людей, зміни у системах, або ж ситуації, які ставатимуть точкою неповернення.
Цей тиждень проходить під впливом надзвичайно сильного скупчення енергії, яке відчувається як різке прискорення процесів у світі та в особистому житті. Події можуть розгортатися швидше, ніж зазвичай, а рішення будуть ухвалюватися у дуже стислий час
Це період, коли стає очевидним: старі сценарії вже не працюють так, як раніше, а нові - активно формуються в нас на очах.
Водолій як провідна тема: свобода, майбутнє, нові формати
Водолій - знак майбутнього, свободи, технологій, колективної сили та нестандартних рішень.
Саме тому цього тижня активізуються нові моделі взаємодії між людьми, ймовірно через посилення ролі колективів і об’єднань.Відбудеться також оновлення соціальних процесів та зміна правил гри у політичних та економічних структурах.
Продовження формування нових політичних сценаріїв
Те, про що я говорила раніше - народження нових політичних і соціальних форматів - уже почало проявлятися у реальних подіях. Світ входить у фазу, де старі домовленості перестають бути ефективними, а нові механізми взаємодії лише формуються
Як приклад, вона наводить запропонований президентом США Дональдом Трампом новий формат міжнародного об'єднання - "Рада миру".
Як за допомогою 25-ї поправки Трампа можуть усунути від посади президента без імпічменту24.01.26, 06:48 • 4696 переглядiв
Це один із яскравих сигналів того, що глобальна система переходить у нову архітектуру рішень і союзів
Глобальні теми тижня: війна, мир, економіка, ресурси
Цього тижня на перший план виходять питання, які мають вплив на майбутнє світу.
Основні теми, які стоятимуть на порядку денному та швидко змінюватимуть одна одно, це:
- війна та мир;
- фінансова стабільність та економічні ризики;
- стратегічні ресурси та їхній розподіл;
- міжнародні союзи та переговори;
- зміна балансу міжнародного впливу окремих країн.
Це час, коли рішення можуть бути різкими, але історично важливими, пояснює астролог.
Найгостріша точка тижня: силова хвиля Марса і Плутона
Однією з найбільш напружених тем тижня стає загострення силових процесів. Цей період здатний давати різкі повороти, які складно контролювати. Саме тому він може відчуватися як небезпечний
В цей період можуть загострюватися конфлікти, посилюватися революційні та протестні настрої. Також є ймовірність посилення військової напруги, реалізація агресивних рішень, силових сценаріїв. Разом з тим відбуватиметься перегрупування сил впливу, формуватимуться нові союзи.
Також у цей період можуть активізуватися складні природні явища у різних регіонах світу.
Оновлення у сфері почуттів і творчості: нові формати життя
У загальному русі подій активізується зближення Венери та Меркурія у Водолії (найсильніше відчуватиметься наприкінці цього періоду).
Це може принести:
- незвичні знайомства;
- новий рівень спілкування;
- легкість у коханні й симпатії;
- творчий підйом і бажання створювати нове;
- відчуття, що життя відкриває несподівані двері.
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків30.12.25, 17:27 • 87045 переглядiв
Одна з ключових подій періоду: перехід Нептуна в знак Овна
Окремо важливо підкреслити: цей період проходить на тлі однієї з найбільш значущих змін року - переходу Нептуна у знак Овна з 26 січня 2026 року і залишатиметься в цьому знаку до березня 2039 року
Цей фактор, за словами астролога, запускає нову епоху у темах віри, сенсів і світогляду.
Нептун в Овні може проявлятися як:
- народження нової ідеології;
- нові духовні течії та об’єднання;
- оновлення релігійних форматів і нові пошуки істини;
- прагнення до чесності та конкретики;
- формування чітких цілей і бажання діяти сміливо.
Але водночас цей перехід може давати сильний імпульс до радикальності: суспільство стає більш прямим, різким і готовим відстоювати свою ідею до кінця.
Цей тиждень є одним із найсильніших та найдинамічніших періодів зими. З одного боку, світ входить у етап нових союзів, переговорів і глобальних змін. З іншого - можливі загострення, протести, конфліктні ситуації й небезпечні сценарії, які потребують максимальної уважності. Це час, коли майбутнє народжується у нас на очах, через події, рішення та новій правила
Овен
Вам відкриваються нові можливості через людей і спільні проєкти. Тиждень може подарувати підтримку, важливі знайомства або ідею, яка "запустить" новий етап.
Порада: не робіть усе самі - об’єднуйтесь. Саме команда підсилить вас.
Телець
Для вас це тиждень змін у темі статусу, роботи та важливих рішень. Можуть з’явитися нові пропозиції або напрямки, які спочатку здаватимуться незвичними.
Порада: не бійтеся нового. Саме там, де лячно - може відбутися стрибок у краще майбутнє.
Близнюки
Цей тиждень розширює горизонти: нові знання, ідеї, бажання планувати майбутнє. Вам хочеться руху, нових сенсів і свободи.
Порада: слухайте свою цікавість - вона зараз ваш компас. Не применшуйте свої плани.
Рак
Загострюються питання довіри, емоційної близькості та внутрішніх трансформацій. Можуть змінитися погляди на важливі речі, але це піде вам на користь.
Порада: не тримайтеся за те, що виснажує. Чесність із собою - крок до нового життя.
Лев
Тиждень підкреслює тему стосунків: партнерство, взаємність, вибір. Можливі важливі розмови або усвідомлення, хто поруч "по-справжньому".
Порада: не боріться за увагу, а обирайте рівність. Там, де є повага, буде і сила.
Діва
Час наводити лад у повсякденному житті. Тиждень допоможе вибудувати режим, краще планувати, знайти новий темп без перевантаження.
Порада: маленькі корисні звички дадуть великий результат. Почніть із простого.
Терези
Повертається натхнення, бажання краси, легкості й радості. Це хороший тиждень для творчості, романтики, оновлення стилю та настрою.
Порада: дозвольте собі бути щасливими без пояснень. Радість це теж ресурс.
Скорпіон
Увага йде на дім, сім’ю, внутрішню опору. Може хотітися тиші, тепла, стабільності. Зараз гарний час, щоб вирішувати побутові справи й відновлювати енергію.
Порада: не впадайте у крайнощі - обирайте спокій. Ваш простір має вас підтримувати.
Стрілець
Тиждень дає потік новин, зустрічей, спілкування. Ваші слова зараз впливають сильніше, ніж зазвичай. Можливі важливі домовленості.
Порада: говоріть чітко і по суті. Те, що ви скажете цього тижня, може змінити ваш напрямок.
Козоріг
Активується фінансова тема: гроші, покупки, цінності, нові можливості заробітку. Може з’явитися бажання більше поважати свою працю й перестати "тягнути все мовчки".
Порада: підійміть свою планку. Ви варті більшого, і час це прийняти.
Водолій
Для вас це особливий тиждень і особливий старт року. Ви в центрі подій і уваги, ніби життя підсвічує вашу дорогу. Це період, коли можна перезапустити себе: стиль, думки, цілі, напрямок.
Порада: не сумнівайтеся у собі. Цього тижня вам важливо діяти сміливо й по-новому. Ваш рік обіцяє бути унікальним і насиченим.
Риби
Ви ніби глибше відчуваєте світ і людей - ваша інтуїція посилюється. Це час завершити зайве, відпустити старі страхи й внутрішні сумніви. Тиждень підходить для очищення простору, тиші й відновлення сил.
Порада: менше поспіху - більше внутрішнього порядку. Ваша сила зараз у спокої.
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15.01.26, 10:08 • 111039 переглядiв