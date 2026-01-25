$43.170.00
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 16976 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 34633 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 29972 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 39243 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 37892 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 48084 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44771 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35568 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29625 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
публикации
Эксклюзивы
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Астролог Ксения Базиленко рассказала о периоде с 26 января по 1 февраля, который станет переломным. Ожидается максимальная концентрация энергии и ускорение событий, формирующих будущее.

Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года

Нас ждет переломный момент, момент, в котором мы увидим, как формируется наше будущее. О том, что именно нас ждет в период с 26 января по 1 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Главный фон недели: максимальная концентрация энергии и ускорение событий

Продолжается движение большого парада планет: Солнца, Меркурия, Венеры, Марса и Плутона. Такое скопление создает сверхвысокую концентрацию энергии, из-за которой события не только ускоряются, но и становятся более масштабными и судьбоносными.

Плутон придает процессам глубину и силу. Мы можем увидеть процессы, которые будут затрагивать большие группы людей, изменения в системах, или же ситуации, которые будут становиться точкой невозврата.

Эта неделя проходит под влиянием чрезвычайно сильного скопления энергии, которое ощущается как резкое ускорение процессов в мире и в личной жизни. События могут разворачиваться быстрее, чем обычно, а решения будут приниматься в очень сжатые сроки

- объясняет астролог.

Это период, когда становится очевидным: старые сценарии уже не работают так, как раньше, а новые - активно формируются у нас на глазах.

Водолей как ведущая тема: свобода, будущее, новые форматы

Водолей - знак будущего, свободы, технологий, коллективной силы и нестандартных решений.

Именно поэтому на этой неделе активизируются новые модели взаимодействия между людьми, вероятно из-за усиления роли коллективов и объединений. Произойдет также обновление социальных процессов и изменение правил игры в политических и экономических структурах.

Продолжение формирования новых политических сценариев

То, о чем я говорила раньше - рождение новых политических и социальных форматов - уже начало проявляться в реальных событиях. Мир входит в фазу, где старые договоренности перестают быть эффективными, а новые механизмы взаимодействия только формируются

- объясняет астролог.

В качестве примера она приводит предложенный президентом США Дональдом Трампом новый формат международного объединения - "Совет мира".

Как с помощью 25-й поправки Трампа могут отстранить от должности президента без импичмента24.01.26, 06:48 • 4696 просмотров

Это один из ярких сигналов того, что глобальная система переходит в новую архитектуру решений и союзов

- объясняет Базиленко.

Глобальные темы недели: война, мир, экономика, ресурсы

На этой неделе на первый план выходят вопросы, которые имеют влияние на будущее мира.

Основные темы, которые будут стоять на повестке дня и быстро сменять друг друга, это:

  • война и мир;
    • финансовая стабильность и экономические риски;
      • стратегические ресурсы и их распределение;
        • международные союзы и переговоры;
          • изменение баланса международного влияния отдельных стран.

            Это время, когда решения могут быть резкими, но исторически важными, объясняет астролог.

            Самая острая точка недели: силовая волна Марса и Плутона

            Одной из самых напряженных тем недели становится обострение силовых процессов. Этот период способен давать резкие повороты, которые сложно контролировать. Именно поэтому он может ощущаться как опасный

            - объясняет Ксения Базиленко.

            В этот период могут обостряться конфликты, усиливаться революционные и протестные настроения. Также есть вероятность усиления военной напряженности, реализация агрессивных решений, силовых сценариев. Вместе с тем будет происходить перегруппировка сил влияния, будут формироваться новые союзы.

            Также в этот период могут активизироваться сложные природные явления в разных регионах мира.

            Обновление в сфере чувств и творчества: новые форматы жизни

            В общем движении событий активизируется сближение Венеры и Меркурия в Водолее (сильнее всего будет ощущаться в конце этого периода).

            Это может принести:

            • необычные знакомства;
              • новый уровень общения;
                • легкость в любви и симпатии;
                  • творческий подъем и желание создавать новое;
                    • ощущение, что жизнь открывает неожиданные двери.

                      Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков30.12.25, 17:27 • 87045 просмотров

                      Одно из ключевых событий периода: переход Нептуна в знак Овна

                      Отдельно важно подчеркнуть: этот период проходит на фоне одного из самых значимых изменений года - перехода Нептуна в знак Овна с 26 января 2026 года и будет оставаться в этом знаке до марта 2039 года

                      - рассказывает Ксения Базиленко.

                      Этот фактор, по словам астролога, запускает новую эпоху в темах веры, смыслов и мировоззрения.

                      Нептун в Овне может проявляться как:

                      • рождение новой идеологии;
                        • новые духовные течения и объединения;
                          • обновление религиозных форматов и новые поиски истины;
                            • стремление к честности и конкретике;
                              • формирование четких целей и желание действовать смело.

                                Но в то же время этот переход может давать сильный импульс к радикальности: общество становится более прямым, резким и готовым отстаивать свою идею до конца.

                                Эта неделя является одним из самых сильных и динамичных периодов зимы. С одной стороны, мир входит в этап новых союзов, переговоров и глобальных изменений. С другой - возможны обострения, протесты, конфликтные ситуации и опасные сценарии, которые требуют максимальной внимательности. Это время, когда будущее рождается у нас на глазах, через события, решения и новые правила

                                - подытожила астролог.

                                Овен

                                Вам открываются новые возможности через людей и совместные проекты. Неделя может подарить поддержку, важные знакомства или идею, которая "запустит" новый этап.

                                Совет: не делайте все сами - объединяйтесь. Именно команда усилит вас.

                                Телец

                                Для вас это неделя изменений в теме статуса, работы и важных решений. Могут появиться новые предложения или направления, которые сначала будут казаться необычными.

                                Совет: не бойтесь нового. Именно там, где страшно - может произойти скачок в лучшее будущее.

                                Близнецы

                                Эта неделя расширяет горизонты: новые знания, идеи, желание планировать будущее. Вам хочется движения, новых смыслов и свободы.

                                Совет: слушайте свое любопытство - оно сейчас ваш компас. Не преуменьшайте свои планы.

                                Рак

                                Обостряются вопросы доверия, эмоциональной близости и внутренних трансформаций. Могут измениться взгляды на важные вещи, но это пойдет вам на пользу.

                                Совет: не держитесь за то, что истощает. Честность с собой - шаг к новой жизни.

                                Лев

                                Неделя подчеркивает тему отношений: партнерство, взаимность, выбор. Возможны важные разговоры или осознание, кто рядом "по-настоящему".

                                Совет: не боритесь за внимание, а выбирайте равенство. Там, где есть уважение, будет и сила.

                                Дева

                                Время наводить порядок в повседневной жизни. Неделя поможет выстроить режим, лучше планировать, найти новый темп без перегрузки.

                                Совет: маленькие полезные привычки дадут большой результат. Начните с простого.

                                Весы

                                Возвращается вдохновение, желание красоты, легкости и радости. Это хорошая неделя для творчества, романтики, обновления стиля и настроения.

                                Совет: позвольте себе быть счастливыми без объяснений. Радость это тоже ресурс.

                                Скорпион

                                Внимание уходит на дом, семью, внутреннюю опору. Может хотеться тишины, тепла, стабильности. Сейчас хорошее время, чтобы решать бытовые дела и восстанавливать энергию.

                                Совет: не впадайте в крайности - выбирайте спокойствие. Ваше пространство должно вас поддерживать.

                                Стрелец

                                Неделя дает поток новостей, встреч, общения. Ваши слова сейчас влияют сильнее, чем обычно. Возможны важные договоренности.

                                Совет: говорите четко и по существу. То, что вы скажете на этой неделе, может изменить ваше направление.

                                Козерог

                                Активируется финансовая тема: деньги, покупки, ценности, новые возможности заработка. Может появиться желание больше уважать свой труд и перестать "тянуть все молча".

                                Совет: поднимите свою планку. Вы стоите большего, и время это принять.

                                Водолей

                                Для вас это особая неделя и особый старт года. Вы в центре событий и внимания, будто жизнь подсвечивает вашу дорогу. Это период, когда можно перезапустить себя: стиль, мысли, цели, направление.

                                Совет: не сомневайтесь в себе. На этой неделе вам важно действовать смело и по-новому. Ваш год обещает быть уникальным и насыщенным.

                                Рыбы

                                Вы будто глубже чувствуете мир и людей - ваша интуиция усиливается. Это время завершить лишнее, отпустить старые страхи и внутренние сомнения. Неделя подходит для очищения пространства, тишины и восстановления сил.

                                Совет: меньше спешки - больше внутреннего порядка. Ваша сила сейчас в покое.

                                Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15.01.26, 10:08 • 111039 просмотров

