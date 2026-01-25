Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
Астролог Ксения Базиленко рассказала о периоде с 26 января по 1 февраля, который станет переломным. Ожидается максимальная концентрация энергии и ускорение событий, формирующих будущее.
Нас ждет переломный момент, момент, в котором мы увидим, как формируется наше будущее. О том, что именно нас ждет в период с 26 января по 1 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Главный фон недели: максимальная концентрация энергии и ускорение событий
Продолжается движение большого парада планет: Солнца, Меркурия, Венеры, Марса и Плутона. Такое скопление создает сверхвысокую концентрацию энергии, из-за которой события не только ускоряются, но и становятся более масштабными и судьбоносными.
Плутон придает процессам глубину и силу. Мы можем увидеть процессы, которые будут затрагивать большие группы людей, изменения в системах, или же ситуации, которые будут становиться точкой невозврата.
Эта неделя проходит под влиянием чрезвычайно сильного скопления энергии, которое ощущается как резкое ускорение процессов в мире и в личной жизни. События могут разворачиваться быстрее, чем обычно, а решения будут приниматься в очень сжатые сроки
Это период, когда становится очевидным: старые сценарии уже не работают так, как раньше, а новые - активно формируются у нас на глазах.
Водолей как ведущая тема: свобода, будущее, новые форматы
Водолей - знак будущего, свободы, технологий, коллективной силы и нестандартных решений.
Именно поэтому на этой неделе активизируются новые модели взаимодействия между людьми, вероятно из-за усиления роли коллективов и объединений. Произойдет также обновление социальных процессов и изменение правил игры в политических и экономических структурах.
Продолжение формирования новых политических сценариев
То, о чем я говорила раньше - рождение новых политических и социальных форматов - уже начало проявляться в реальных событиях. Мир входит в фазу, где старые договоренности перестают быть эффективными, а новые механизмы взаимодействия только формируются
В качестве примера она приводит предложенный президентом США Дональдом Трампом новый формат международного объединения - "Совет мира".
Это один из ярких сигналов того, что глобальная система переходит в новую архитектуру решений и союзов
Глобальные темы недели: война, мир, экономика, ресурсы
На этой неделе на первый план выходят вопросы, которые имеют влияние на будущее мира.
Основные темы, которые будут стоять на повестке дня и быстро сменять друг друга, это:
- война и мир;
- финансовая стабильность и экономические риски;
- стратегические ресурсы и их распределение;
- международные союзы и переговоры;
- изменение баланса международного влияния отдельных стран.
Это время, когда решения могут быть резкими, но исторически важными, объясняет астролог.
Самая острая точка недели: силовая волна Марса и Плутона
Одной из самых напряженных тем недели становится обострение силовых процессов. Этот период способен давать резкие повороты, которые сложно контролировать. Именно поэтому он может ощущаться как опасный
В этот период могут обостряться конфликты, усиливаться революционные и протестные настроения. Также есть вероятность усиления военной напряженности, реализация агрессивных решений, силовых сценариев. Вместе с тем будет происходить перегруппировка сил влияния, будут формироваться новые союзы.
Также в этот период могут активизироваться сложные природные явления в разных регионах мира.
Обновление в сфере чувств и творчества: новые форматы жизни
В общем движении событий активизируется сближение Венеры и Меркурия в Водолее (сильнее всего будет ощущаться в конце этого периода).
Это может принести:
- необычные знакомства;
- новый уровень общения;
- легкость в любви и симпатии;
- творческий подъем и желание создавать новое;
- ощущение, что жизнь открывает неожиданные двери.
Одно из ключевых событий периода: переход Нептуна в знак Овна
Отдельно важно подчеркнуть: этот период проходит на фоне одного из самых значимых изменений года - перехода Нептуна в знак Овна с 26 января 2026 года и будет оставаться в этом знаке до марта 2039 года
Этот фактор, по словам астролога, запускает новую эпоху в темах веры, смыслов и мировоззрения.
Нептун в Овне может проявляться как:
- рождение новой идеологии;
- новые духовные течения и объединения;
- обновление религиозных форматов и новые поиски истины;
- стремление к честности и конкретике;
- формирование четких целей и желание действовать смело.
Но в то же время этот переход может давать сильный импульс к радикальности: общество становится более прямым, резким и готовым отстаивать свою идею до конца.
Эта неделя является одним из самых сильных и динамичных периодов зимы. С одной стороны, мир входит в этап новых союзов, переговоров и глобальных изменений. С другой - возможны обострения, протесты, конфликтные ситуации и опасные сценарии, которые требуют максимальной внимательности. Это время, когда будущее рождается у нас на глазах, через события, решения и новые правила
Овен
Вам открываются новые возможности через людей и совместные проекты. Неделя может подарить поддержку, важные знакомства или идею, которая "запустит" новый этап.
Совет: не делайте все сами - объединяйтесь. Именно команда усилит вас.
Телец
Для вас это неделя изменений в теме статуса, работы и важных решений. Могут появиться новые предложения или направления, которые сначала будут казаться необычными.
Совет: не бойтесь нового. Именно там, где страшно - может произойти скачок в лучшее будущее.
Близнецы
Эта неделя расширяет горизонты: новые знания, идеи, желание планировать будущее. Вам хочется движения, новых смыслов и свободы.
Совет: слушайте свое любопытство - оно сейчас ваш компас. Не преуменьшайте свои планы.
Рак
Обостряются вопросы доверия, эмоциональной близости и внутренних трансформаций. Могут измениться взгляды на важные вещи, но это пойдет вам на пользу.
Совет: не держитесь за то, что истощает. Честность с собой - шаг к новой жизни.
Лев
Неделя подчеркивает тему отношений: партнерство, взаимность, выбор. Возможны важные разговоры или осознание, кто рядом "по-настоящему".
Совет: не боритесь за внимание, а выбирайте равенство. Там, где есть уважение, будет и сила.
Дева
Время наводить порядок в повседневной жизни. Неделя поможет выстроить режим, лучше планировать, найти новый темп без перегрузки.
Совет: маленькие полезные привычки дадут большой результат. Начните с простого.
Весы
Возвращается вдохновение, желание красоты, легкости и радости. Это хорошая неделя для творчества, романтики, обновления стиля и настроения.
Совет: позвольте себе быть счастливыми без объяснений. Радость это тоже ресурс.
Скорпион
Внимание уходит на дом, семью, внутреннюю опору. Может хотеться тишины, тепла, стабильности. Сейчас хорошее время, чтобы решать бытовые дела и восстанавливать энергию.
Совет: не впадайте в крайности - выбирайте спокойствие. Ваше пространство должно вас поддерживать.
Стрелец
Неделя дает поток новостей, встреч, общения. Ваши слова сейчас влияют сильнее, чем обычно. Возможны важные договоренности.
Совет: говорите четко и по существу. То, что вы скажете на этой неделе, может изменить ваше направление.
Козерог
Активируется финансовая тема: деньги, покупки, ценности, новые возможности заработка. Может появиться желание больше уважать свой труд и перестать "тянуть все молча".
Совет: поднимите свою планку. Вы стоите большего, и время это принять.
Водолей
Для вас это особая неделя и особый старт года. Вы в центре событий и внимания, будто жизнь подсвечивает вашу дорогу. Это период, когда можно перезапустить себя: стиль, мысли, цели, направление.
Совет: не сомневайтесь в себе. На этой неделе вам важно действовать смело и по-новому. Ваш год обещает быть уникальным и насыщенным.
Рыбы
Вы будто глубже чувствуете мир и людей - ваша интуиция усиливается. Это время завершить лишнее, отпустить старые страхи и внутренние сомнения. Неделя подходит для очищения пространства, тишины и восстановления сил.
Совет: меньше спешки - больше внутреннего порядка. Ваша сила сейчас в покое.
