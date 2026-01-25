Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года

Нас ждет переломный момент, момент, в котором мы увидим, как формируется наше будущее. О том, что именно нас ждет в период с 26 января по 1 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Главный фон недели: максимальная концентрация энергии и ускорение событий

Продолжается движение большого парада планет: Солнца, Меркурия, Венеры, Марса и Плутона. Такое скопление создает сверхвысокую концентрацию энергии, из-за которой события не только ускоряются, но и становятся более масштабными и судьбоносными.

Плутон придает процессам глубину и силу. Мы можем увидеть процессы, которые будут затрагивать большие группы людей, изменения в системах, или же ситуации, которые будут становиться точкой невозврата.

Эта неделя проходит под влиянием чрезвычайно сильного скопления энергии, которое ощущается как резкое ускорение процессов в мире и в личной жизни. События могут разворачиваться быстрее, чем обычно, а решения будут приниматься в очень сжатые сроки - объясняет астролог.

Это период, когда становится очевидным: старые сценарии уже не работают так, как раньше, а новые - активно формируются у нас на глазах.

Водолей как ведущая тема: свобода, будущее, новые форматы

Водолей - знак будущего, свободы, технологий, коллективной силы и нестандартных решений.

Именно поэтому на этой неделе активизируются новые модели взаимодействия между людьми, вероятно из-за усиления роли коллективов и объединений. Произойдет также обновление социальных процессов и изменение правил игры в политических и экономических структурах.

Продолжение формирования новых политических сценариев

То, о чем я говорила раньше - рождение новых политических и социальных форматов - уже начало проявляться в реальных событиях. Мир входит в фазу, где старые договоренности перестают быть эффективными, а новые механизмы взаимодействия только формируются - объясняет астролог.

В качестве примера она приводит предложенный президентом США Дональдом Трампом новый формат международного объединения - "Совет мира".

Как с помощью 25-й поправки Трампа могут отстранить от должности президента без импичмента

Это один из ярких сигналов того, что глобальная система переходит в новую архитектуру решений и союзов - объясняет Базиленко.

Глобальные темы недели: война, мир, экономика, ресурсы

На этой неделе на первый план выходят вопросы, которые имеют влияние на будущее мира.

Основные темы, которые будут стоять на повестке дня и быстро сменять друг друга, это:

война и мир;

финансовая стабильность и экономические риски;

стратегические ресурсы и их распределение;

международные союзы и переговоры;

изменение баланса международного влияния отдельных стран.

Это время, когда решения могут быть резкими, но исторически важными, объясняет астролог.

Самая острая точка недели: силовая волна Марса и Плутона

Одной из самых напряженных тем недели становится обострение силовых процессов. Этот период способен давать резкие повороты, которые сложно контролировать. Именно поэтому он может ощущаться как опасный - объясняет Ксения Базиленко.

В этот период могут обостряться конфликты, усиливаться революционные и протестные настроения. Также есть вероятность усиления военной напряженности, реализация агрессивных решений, силовых сценариев. Вместе с тем будет происходить перегруппировка сил влияния, будут формироваться новые союзы.

Также в этот период могут активизироваться сложные природные явления в разных регионах мира.

Обновление в сфере чувств и творчества: новые форматы жизни

В общем движении событий активизируется сближение Венеры и Меркурия в Водолее (сильнее всего будет ощущаться в конце этого периода).

Это может принести:

необычные знакомства;

новый уровень общения;

легкость в любви и симпатии;

творческий подъем и желание создавать новое;

ощущение, что жизнь открывает неожиданные двери.

Одно из ключевых событий периода: переход Нептуна в знак Овна

Отдельно важно подчеркнуть: этот период проходит на фоне одного из самых значимых изменений года - перехода Нептуна в знак Овна с 26 января 2026 года и будет оставаться в этом знаке до марта 2039 года - рассказывает Ксения Базиленко.

Этот фактор, по словам астролога, запускает новую эпоху в темах веры, смыслов и мировоззрения.

Нептун в Овне может проявляться как:

рождение новой идеологии;

новые духовные течения и объединения;

обновление религиозных форматов и новые поиски истины;

стремление к честности и конкретике;

формирование четких целей и желание действовать смело.

Но в то же время этот переход может давать сильный импульс к радикальности: общество становится более прямым, резким и готовым отстаивать свою идею до конца.

Эта неделя является одним из самых сильных и динамичных периодов зимы. С одной стороны, мир входит в этап новых союзов, переговоров и глобальных изменений. С другой - возможны обострения, протесты, конфликтные ситуации и опасные сценарии, которые требуют максимальной внимательности. Это время, когда будущее рождается у нас на глазах, через события, решения и новые правила - подытожила астролог.

Овен

Вам открываются новые возможности через людей и совместные проекты. Неделя может подарить поддержку, важные знакомства или идею, которая "запустит" новый этап.

Совет: не делайте все сами - объединяйтесь. Именно команда усилит вас.

Телец

Для вас это неделя изменений в теме статуса, работы и важных решений. Могут появиться новые предложения или направления, которые сначала будут казаться необычными.

Совет: не бойтесь нового. Именно там, где страшно - может произойти скачок в лучшее будущее.

Близнецы

Эта неделя расширяет горизонты: новые знания, идеи, желание планировать будущее. Вам хочется движения, новых смыслов и свободы.

Совет: слушайте свое любопытство - оно сейчас ваш компас. Не преуменьшайте свои планы.

Рак

Обостряются вопросы доверия, эмоциональной близости и внутренних трансформаций. Могут измениться взгляды на важные вещи, но это пойдет вам на пользу.

Совет: не держитесь за то, что истощает. Честность с собой - шаг к новой жизни.

Лев

Неделя подчеркивает тему отношений: партнерство, взаимность, выбор. Возможны важные разговоры или осознание, кто рядом "по-настоящему".

Совет: не боритесь за внимание, а выбирайте равенство. Там, где есть уважение, будет и сила.

Дева

Время наводить порядок в повседневной жизни. Неделя поможет выстроить режим, лучше планировать, найти новый темп без перегрузки.

Совет: маленькие полезные привычки дадут большой результат. Начните с простого.

Весы

Возвращается вдохновение, желание красоты, легкости и радости. Это хорошая неделя для творчества, романтики, обновления стиля и настроения.

Совет: позвольте себе быть счастливыми без объяснений. Радость это тоже ресурс.

Скорпион

Внимание уходит на дом, семью, внутреннюю опору. Может хотеться тишины, тепла, стабильности. Сейчас хорошее время, чтобы решать бытовые дела и восстанавливать энергию.

Совет: не впадайте в крайности - выбирайте спокойствие. Ваше пространство должно вас поддерживать.

Стрелец

Неделя дает поток новостей, встреч, общения. Ваши слова сейчас влияют сильнее, чем обычно. Возможны важные договоренности.

Совет: говорите четко и по существу. То, что вы скажете на этой неделе, может изменить ваше направление.

Козерог

Активируется финансовая тема: деньги, покупки, ценности, новые возможности заработка. Может появиться желание больше уважать свой труд и перестать "тянуть все молча".

Совет: поднимите свою планку. Вы стоите большего, и время это принять.

Водолей

Для вас это особая неделя и особый старт года. Вы в центре событий и внимания, будто жизнь подсвечивает вашу дорогу. Это период, когда можно перезапустить себя: стиль, мысли, цели, направление.

Совет: не сомневайтесь в себе. На этой неделе вам важно действовать смело и по-новому. Ваш год обещает быть уникальным и насыщенным.

Рыбы

Вы будто глубже чувствуете мир и людей - ваша интуиция усиливается. Это время завершить лишнее, отпустить старые страхи и внутренние сомнения. Неделя подходит для очищения пространства, тишины и восстановления сил.

Совет: меньше спешки - больше внутреннего порядка. Ваша сила сейчас в покое.

