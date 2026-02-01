$42.850.00
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Профессиональный астролог Ксения Базиленко подготовила гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 февраля. Эта неделя принесет мощную волну трансформаций, с эмоциональным пиком 2 февраля из-за полнолуния во Льве.

Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля

Продолжается период значительных перемен, этот период может быть сложным и эмоционально насыщенным. О том, что ждет нас в период со 2 по 8 февраля читайте на УНН в гороскопе для всех знаков Зодиака, который подготовила профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Общая энергия недели: время больших перемен и перезапуска реальности

Эта неделя принесет мощную волну трансформаций. События могут разворачиваться быстро, резко и нестандартно – будто мир входит в новый сценарий. Все потому, что сохраняется высокая концентрация энергии Водолея, а это знак будущего, новых систем, коллективной силы и обновления правил игры.

Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года25.01.26, 10:49 • 18248 просмотров

Именно поэтому этот период - не об "обычном ритме", а о изменениях, которые могут касаться жизни людей, политики, экономики и общественных процессов.

Главное событие недели: полнолуние во Льве

2 февраля в 00:09 по Киеву нас ждет полнолуние в знаке Льва. Нас ждет эмоциональный пик, полнолуние усиливает эмоциональность, тревожность, желание отстаивать свою правоту и резкость в словах и поступках.

На этом фоне любые новости или конфликтные ситуации могут ощущаться сильнее, чем обычно. Поэтому начало недели может быть психологически непростым - с внутренним ощущением "переломной точки".

Самые сложные дни недели

Самым сложным может быть именно конец недели: 7 и 8 февраля, а возможно и 9 февраля. В этот период могут усиливаться разрушения, происходить технические сбои – то есть обостряются риски, связанные с электроснабжением и в целом инфраструктурой. 

Именно поэтому в конце недели важно быть максимально внимательными и собранными - особенно во всем, что касается безопасности, дороги, техники и электроприборов. В целом, Украина уже некоторое время находится под влиянием ретроградного Урана – а это одна из самых разрушительных планет. Его влияние будет ощущаться еще некоторое время и это требует от нас большей выдержки и сплоченности.

Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15.01.26, 10:08 • 111124 просмотра

Кроме того, на Украину сейчас оказывает влияние Меркурий, что означает громкие заявления и резонансные скандалы, а также обострение финансовых и экономических вопросов.

В то же время, именно в этот период возможно усиление международного сотрудничества и помощи.

Овен

Ты получишь импульс от людей и ситуаций. Возможны важные разговоры, встречи, новости. Но не спеши реагировать на эмоциях в первые дни недели.

Совет: не спорь - управляй процессом мудро.

Телец

Неделя касается темы стабильности: денег, планов, опоры. Начало может быть нервным, но дальше все встанет на место.

Совет: не трать энергию на переживания - трать на порядок.

Близнецы

Идеи сыплются одна за другой, но важно не распыляться. Неделя дает шанс изменить направление, особенно в учебе, работе, планах.

Совет: выбери одну цель и держи фокус.

Рак

Повышенная чувствительность на старте недели –  это нормально. Ты много чувствуешь, и именно это поможет понять, кто твой, а кто - нет.

Совет: не держи эмоции в себе, но и не руби с плеча.

Лев

Неделя начинается на твоей сильной волне – ты можешь быть очень заметной фигурой. Но важно не уходить в драму.

Совет: не доказывай, а делай свое.

Дева

Неделя учит простой истине: сначала порядок – потом спокойствие. Первые дни недели могут быть напряженными, но ты быстро соберешься.

Совет: наведи порядок в режиме и станет легче.

Весы

Может качать между "хочу покоя" и "хочу перемен". Это нормальное переходное состояние. Во второй половине недели появится вдохновение.

Совет: не закрывай сердце, но оберегай свои границы.

Скорпион

Неделя может поднять старые темы: обиды, недоверие, страхи. Но это принесет очищение.

Совет: не держись за то, что истощает. Ты сильнее, чем думаешь.

Стрелец

Неделя активная: новости, движение, контактность. На старте осторожнее со словами – люди могут реагировать острее.

Совет: говори коротко, четко и без лишних эмоций.

Козерог

Фокус на финансы и стабильность. Неделя может дать резкие траты или необходимость что-то срочно решить.

Совет: не спеши с покупками - лучше все проверь дважды.

Водолей

Ты будто на гребне волны: события подталкивают к сильному обновлению. Первые дни недели могут быть эмоциональными, но дальше придет ясность: что оставлять, а что менять.

Совет: сделай хотя бы шаг в новый формат жизни.

Рыбы

Неделя требует внутренней дисциплины и спокойствия. Эмоциональный фон может качать, но если наведешь порядок в делах и мыслях, то получишь сильный результат.

Совет: убери лишнее в пространстве, в контактах и в голове.

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков30.12.25, 17:27 • 87098 просмотров

Алла Киосак

