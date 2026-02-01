Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
Профессиональный астролог Ксения Базиленко подготовила гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 февраля. Эта неделя принесет мощную волну трансформаций, с эмоциональным пиком 2 февраля из-за полнолуния во Льве.
Общая энергия недели: время больших перемен и перезапуска реальности
Эта неделя принесет мощную волну трансформаций. События могут разворачиваться быстро, резко и нестандартно – будто мир входит в новый сценарий. Все потому, что сохраняется высокая концентрация энергии Водолея, а это знак будущего, новых систем, коллективной силы и обновления правил игры.
Именно поэтому этот период - не об "обычном ритме", а о изменениях, которые могут касаться жизни людей, политики, экономики и общественных процессов.
Главное событие недели: полнолуние во Льве
2 февраля в 00:09 по Киеву нас ждет полнолуние в знаке Льва. Нас ждет эмоциональный пик, полнолуние усиливает эмоциональность, тревожность, желание отстаивать свою правоту и резкость в словах и поступках.
На этом фоне любые новости или конфликтные ситуации могут ощущаться сильнее, чем обычно. Поэтому начало недели может быть психологически непростым - с внутренним ощущением "переломной точки".
Самые сложные дни недели
Самым сложным может быть именно конец недели: 7 и 8 февраля, а возможно и 9 февраля. В этот период могут усиливаться разрушения, происходить технические сбои – то есть обостряются риски, связанные с электроснабжением и в целом инфраструктурой.
Именно поэтому в конце недели важно быть максимально внимательными и собранными - особенно во всем, что касается безопасности, дороги, техники и электроприборов. В целом, Украина уже некоторое время находится под влиянием ретроградного Урана – а это одна из самых разрушительных планет. Его влияние будет ощущаться еще некоторое время и это требует от нас большей выдержки и сплоченности.
Кроме того, на Украину сейчас оказывает влияние Меркурий, что означает громкие заявления и резонансные скандалы, а также обострение финансовых и экономических вопросов.
В то же время, именно в этот период возможно усиление международного сотрудничества и помощи.
Овен
Ты получишь импульс от людей и ситуаций. Возможны важные разговоры, встречи, новости. Но не спеши реагировать на эмоциях в первые дни недели.
Совет: не спорь - управляй процессом мудро.
Телец
Неделя касается темы стабильности: денег, планов, опоры. Начало может быть нервным, но дальше все встанет на место.
Совет: не трать энергию на переживания - трать на порядок.
Близнецы
Идеи сыплются одна за другой, но важно не распыляться. Неделя дает шанс изменить направление, особенно в учебе, работе, планах.
Совет: выбери одну цель и держи фокус.
Рак
Повышенная чувствительность на старте недели – это нормально. Ты много чувствуешь, и именно это поможет понять, кто твой, а кто - нет.
Совет: не держи эмоции в себе, но и не руби с плеча.
Лев
Неделя начинается на твоей сильной волне – ты можешь быть очень заметной фигурой. Но важно не уходить в драму.
Совет: не доказывай, а делай свое.
Дева
Неделя учит простой истине: сначала порядок – потом спокойствие. Первые дни недели могут быть напряженными, но ты быстро соберешься.
Совет: наведи порядок в режиме и станет легче.
Весы
Может качать между "хочу покоя" и "хочу перемен". Это нормальное переходное состояние. Во второй половине недели появится вдохновение.
Совет: не закрывай сердце, но оберегай свои границы.
Скорпион
Неделя может поднять старые темы: обиды, недоверие, страхи. Но это принесет очищение.
Совет: не держись за то, что истощает. Ты сильнее, чем думаешь.
Стрелец
Неделя активная: новости, движение, контактность. На старте осторожнее со словами – люди могут реагировать острее.
Совет: говори коротко, четко и без лишних эмоций.
Козерог
Фокус на финансы и стабильность. Неделя может дать резкие траты или необходимость что-то срочно решить.
Совет: не спеши с покупками - лучше все проверь дважды.
Водолей
Ты будто на гребне волны: события подталкивают к сильному обновлению. Первые дни недели могут быть эмоциональными, но дальше придет ясность: что оставлять, а что менять.
Совет: сделай хотя бы шаг в новый формат жизни.
Рыбы
Неделя требует внутренней дисциплины и спокойствия. Эмоциональный фон может качать, но если наведешь порядок в делах и мыслях, то получишь сильный результат.
Совет: убери лишнее в пространстве, в контактах и в голове.
