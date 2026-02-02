День сурка: что это за праздник, интересные факты и кто будет предсказывать весну в Украине в 2026 году

2 февраля в Украине и многих странах мира отмечают День сурка - необычный, но популярный праздник, связанный с народными приметами и прогнозами погоды. В этот день специально "будят" сурка, чтобы по его поведению определить, какой будет весна - ранней или затяжной. Традиция носит скорее символический характер, однако ежегодно привлекает внимание тысяч людей и активно освещается в медиа, передает УНН.

Откуда пошел День сурка

Корни праздника уходят в европейские народные верования, связанные с прогнозированием погоды по поведению животных. Переселенцы из Германии привезли эту традицию в США, где она приобрела большую популярность.

Самым известным в мире стал сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания, который ежегодно "официально" прогнозирует приход весны еще с конца 19 века. Впоследствии традиция распространилась и в других странах, в частности в Украине.

Как сурок "предсказывает" весну

По народной примете, если сурок видит свою тень в солнечную погоду и возвращается в нору - зима продлится еще около шести недель, если же тени нет и животное остается на улице - весна придет рано.

Этот прогноз не имеет научного обоснования, но стал частью культурной традиции и веселого зимнего обряда.

Где в Украине будят сурков на День сурка

Самое известное место празднования - Харьковская область. Именно там уже более двух десятилетий главным украинским предвестником весны является сурок Тимка, за которым ухаживают ученые Каразинского университета.

Кроме Харьковщины, в разные годы праздничные мероприятия проводились в зоопарках и эко-парках разных городов, во время природоохранных фестивалей и в учебных заведениях как элемент экологического воспитания.

Впрочем, именно харьковская традиция приобрела общеукраинский масштаб и медийную популярность.

Интересные факты о Дне сурка

День сурка ежегодно привлекает внимание тысяч людей в разных странах мира. В США празднование традиционно собирает большое количество туристов, особенно в городе Панксатони, где живет самый известный в мире сурок-прогнозист. Там мероприятие проводят еще с конца 19 века и оно стало настоящим национальным событием. Со временем сурок превратился в символ перехода от зимы к весне и олицетворение народных примет о погоде.

В Украине традицию поддерживают ученые и экологи, которые совмещают празднование с экологическим просвещением и рассказами о жизни этих животных в природе. Сурки являются важной частью степных экосистем, ведь их норы служат убежищем и для других животных.

Интересно и то, что сурки большую часть зимы проводят в спячке, а температура их тела в этот период значительно снижается. Именно поэтому их "пробуждение" символизирует приближение тепла. Праздник также стал популярным благодаря одноименному фильму "День сурка", который сделал традицию известной во всем мире.

Помимо развлекательной составляющей, День сурка выполняет просветительскую функцию - популяризирует интерес к природе, смене времен года и ответственному отношению к диким животным.

После многолетних публичных празднований формат мероприятия в 2026 году изменят. Сурок Тимка из Харьковщины в этом году будет прогнозировать весну дистанционно. Об этом сообщила пресс-секретарь Каразинского национального университета имени Каразина Лилия Змей.

По ее словам, семья сурков сейчас находится в Харьковской области, и из-за ситуации с безопасностью и сложных погодных условий специалисты не рекомендуют беспокоить животных.

Мероприятие по предсказанию весны состоится 2 февраля в онлайн-формате. Ученые передадут прогноз Тимки дистанционно и расскажут, как полномасштабная война повлияла на численность сурков в Украине.

