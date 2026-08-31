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Монета "Тримаймо стрій!" увійшла до 10 найкращих у світі

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

Українська монета перемогла як найбільш надихаюча на конкурсі "Монета року". Вона присвячена незламності військових і єднанню українців.

Монета "Тримаймо стрій!" увійшла до 10 найкращих у світі

Пам’ятна монета "Тримаймо стрій!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цьогорічного престижного міжнародного конкурсу "Монета року", передає УНН.

Результати конкурсу були оголошені 27 серпня 2026 року під час Всесвітньої виставки грошей в  Піттсбурзі (штат Пенсільванія, США).

"Міжнародне визнання українських пам’ятних монет – це визнання сили наших символів і сенсів. Монета "Тримаймо стрій!" розповідає світові про сотні тисяч військових, які стоять на захисті України. Це заклик до єднання на всіх найгарячіших ділянках, де триває боротьба України. Щиро дякую художнику Андрію Сагачу, який зумів утілити цю історію в художньому образі, що знайшов відгук у серцях далеко за межами України. Пишаюся, що українська нумізматика вкотре підтверджує свій високий рівень і гідно представляє нашу державу на міжнародній арені", – сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Про пам’ятну монету "Тримаймо стрій!"

Пам’ятна монета "Тримаймо стрій!" уведена в обіг 24 лютого 2025 року з нагоди третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Вона присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину, та єднанню всіх українців на шляху до справедливого миру.

Монета має номінал 5 гривень, її виготовлено з нейзильберу. Тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

На аверсі монети  зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

На реверсі продовжено тематику аверсу – зображені воїни, які впевнено йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис ТРИМАЙМО СТРІЙ, а також стилізовані зображення військової техніки, що уособлюють силу та міць українського війська. За спинами воїнів – надійний тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради досягнення миру.

Художник – Андрій Сагач. Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Про міжнародний конкурс "Монета року"

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся 43-й раз.

Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 600 монет із 41 країни світу, випущених у 2025 році.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до переліку яких потрапили дві українські пам’ятні монети: 

  • "Тримаймо стрій!" (нейзильбер, номінал 5 гривень, художник – Андрій Сагач) – у номінації "Найбільш надихаюча монета";
    • "Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко" (срібло, номінал 10 гривень, художник – Андрій Сагач) – у номінації "Найхудожніша монета".

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