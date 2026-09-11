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Республіканці у Далласі натякнули Венсу на президентське майбутнє - Politico

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Делегати в Далласі натякнули на президентське майбутнє Джей Ді Венса. Він попередив про наслідки перемоги демократів на виборах 2026 року.

Республіканці у Далласі натякнули Венсу на президентське майбутнє - Politico

Під час сніданку в Далласі, де проходив з’їзд Республіканської партії, делегати вітали віцепрезидента США Джей Ді Венса вигуками "48", натякаючи президентське майбутнє. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Делегати з ключових штатів, де розгортається запекла боротьба за голоси виборців, під час закритого сніданку в четвер у Далласі вітали віцепрезидента Джей-Ді Венса скандуванням "48"

- пише видання.

Як зазначає видання, Венс, продовжуючи тему, яку президент Дональд Трамп виклав у середу, сказав присутнім, що 2026 рік стане роком жорсткого вибору між розсудливими республіканцями та "божевільними" з лівого флангу. У своїй промові напередодні виступу на з’їзді у четвер ввечері Венс попередив присутніх, що якщо демократи відвоюють контроль над Конгресом, вони скасують усі податкові пільги та економічні досягнення, яких досягли республіканці. Серед присутніх були законодавці від Республіканської партії, партійні чиновники штатів та учасники з’їзду з його рідного штату Огайо, а також з Мічигану, Пенсильванії та Вісконсину.

Венс, який у разі обрання стане 48-м президентом Сполучених Штатів, отримав теплий прийом, і розмови про 2028 рік явно не виходили з голови законодавців-республіканців та учасників з’їзду, хоча віцепрезидент жодного разу не згадав про передвиборчу гонку чи свої майбутні плани. Він також висвітлив низку досягнень Республіканської партії на користь американців з робітничого класу.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному дорослому громадянину країни по 5 тисяч доларів, якщо Республіканська партія збереже контроль над обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів у листопаді.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Вісконсин
Огайо
Джей Ді Венс
Пенсільванія
Республіканська партія США
Мічиган
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки