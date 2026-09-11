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Республиканцы в Далласе намекнули Венсу на президентское будущее - Politico

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Делегаты в Далласе намекнули на президентское будущее Джей Ди Вэнса. Он предупредил о последствиях победы демократов на выборах 2026 года.

Республиканцы в Далласе намекнули Венсу на президентское будущее - Politico

Во время завтрака в Далласе, где проходил съезд Республиканской партии, делегаты приветствовали вице-президента США Джей Ди Вэнса возгласами "48", намекая на его президентское будущее. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Делегаты из ключевых штатов, где разворачивается ожесточенная борьба за голоса избирателей, во время закрытого завтрака в четверг в Далласе приветствовали вице-президента Джей Ди Вэнса скандированием "48"

- пишет издание.

Как отмечает издание, Вэнс, продолжая тему, которую президент Дональд Трамп затронул в среду, сказал присутствующим, что 2026 год станет годом жесткого выбора между благоразумными республиканцами и "сумасшедшими" с левого фланга. В своей речи накануне выступления на съезде в четверг вечером Вэнс предупредил присутствующих, что если демократы вернут контроль над Конгрессом, они отменят все налоговые льготы и экономические достижения, которых добились республиканцы. Среди присутствующих были законодатели от Республиканской партии, партийные чиновники штатов и участники съезда из его родного штата Огайо, а также из Мичигана, Пенсильвании и Висконсина.

Вэнс, который в случае избрания станет 48-м президентом Соединенных Штатов, получил теплый прием, и разговоры о 2028 годе явно не выходили из головы законодателей-республиканцев и участников съезда, хотя вице-президент ни разу не упомянул о предвыборной гонке или своих будущих планах. Он также рассказал о ряде достижений Республиканской партии в интересах американцев из рабочего класса.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по 5 тысяч долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
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Республиканская партия (Соединенные Штаты)
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