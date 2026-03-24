У США помер лікар Керміт Госнелл, засуджений за вбивство немовлят

У США помер Керміт Госнелл – лікар клініки абортів у Філадельфії, який відбував довічне ув’язнення за вбивство новонароджених. Йому було 85 років. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у Департаменті виправних установ Пенсильванії, Госнелл помер 1 березня в лікарні поза межами тюремної системи. Останнім часом він утримувався у державній в’язниці Смітфілд. Причину смерті офіційно не розголошують.

Справa і вирок

Госнелла засудили у 2013 році за вбивство трьох немовлят, які народилися живими. Окрім цього, його визнали винним у низці інших злочинів, пов’язаних із порушенням законів про аборти.

У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році

Під час суду він не давав свідчень. Захист стверджував, що діти не народжувалися живими, а зафіксовані рухи були посмертними.

Умови в клініці та наслідки

Клініка Госнелла у Філадельфії стала відомою після розслідування 2010 року. Слідчі описували її як місце з грубими порушеннями санітарних норм та зберіганням біологічних матеріалів у неналежних умовах.

Після скандалу в штаті Пенсильванія посилили контроль за медичними закладами, а також звільнили двох високопосадовців у сфері охорони здоров’я.

У Флориді стратять чоловіка за викрадення і вбивство молодої матері