В США умер врач Кермит Госnell, осужденный за убийство младенцев
Киев • УНН
85-летний Кермит Госnell умер во время отбывания пожизненного срока. Его осудили за убийство трех новорожденных и нарушение законов об абортах.
В США умер Кермит Госnell – врач абортарной клиники в Филадельфии, отбывавший пожизненное заключение за убийство новорожденных. Ему было 85 лет. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Департаменте исправительных учреждений Пенсильвании, Госnell умер 1 марта в больнице за пределами тюремной системы. В последнее время он содержался в государственной тюрьме Смитфилд. Причина смерти официально не разглашается.
Дело и приговор
Госнелла осудили в 2013 году за убийство трех младенцев, родившихся живыми. Кроме этого, его признали виновным в ряде других преступлений, связанных с нарушением законов об абортах.
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12.03.26, 06:05 • 35184 просмотра
Во время суда он не давал показаний. Защита утверждала, что дети не рождались живыми, а зафиксированные движения были посмертными.
Условия в клинике и последствия
Клиника Госнелла в Филадельфии стала известной после расследования 2010 года. Следователи описывали ее как место с грубыми нарушениями санитарных норм и хранением биологических материалов в ненадлежащих условиях.
После скандала в штате Пенсильвания усилили контроль за медицинскими учреждениями, а также уволили двух высокопоставленных чиновников в сфере здравоохранения.
Во Флориде казнят мужчину за похищение и убийство молодой матери17.03.26, 07:35 • 7542 просмотра