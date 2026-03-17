Во Флориде казнят мужчину за похищение и убийство молодой матери
Киев • УНН
54-летнего преступника казнят путем инъекции за похищение и убийство женщины в 2008 году. Суды отклонили все апелляции об отмене смертного приговора.
Во Флориде запланирована казнь 54-летнего Майкла Ли Кинга, осужденного за похищение, изнасилование и убийство 21-летней женщины. Приговор должен быть приведен в исполнение путем смертельной инъекции в тюрьме недалеко от города Старк. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Кинг был приговорен к смертной казни в 2009 году после признания виновным в убийстве первой степени, сексуальном насилии и похищении.
По данным следствия, в 2008 году мужчина похитил женщину возле ее дома в Норт-Порте, оставив двух маленьких детей одних. Он отвез ее к себе, где связал и изнасиловал.
Во время поездки жертве удалось воспользоваться телефоном нападавшего и позвонить в службу спасения.
На записи слышно, как она умоляет о пощаде, чтобы снова увидеть своего мужа и детей
Впоследствии Кинг вывез женщину в отдаленный район, где застрелил ее и спрятал тело.
Апелляции отклонены
На прошлой неделе Верховный суд Флориды отклонил апелляции осужденного, а Верховный суд США также не стал пересматривать дело.
Адвокаты Кинга утверждали, что при подготовке к казни были нарушены процедуры, однако эти аргументы не были приняты судом.
После убийства в штате был принят "Закон Дениз Амбер Ли", который предусматривает улучшение работы операторов службы 911.
Казнь Кинга станет четвертой во Флориде в 2026 году.
