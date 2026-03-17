Во Флориде казнят мужчину за похищение и убийство молодой матери

16 марта, 17:55
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
16 марта, 13:54
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
16 марта, 13:13
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Швеция выделила еще 56 млн евро на поддержку энергетики Украины16 марта, 21:59 • 5288 просмотра
"Мы ничего не боимся" - Зеленский ответил на угрозы Ирана и прокомментировал возможные контакты с НетаньяхуVideo16 марта, 22:06 • 6308 просмотра
СМИ сообщили о прямых контактах между США и Ираном, Тегеран это отрицает16 марта, 22:36 • 10347 просмотра
Укрзалізниця меняет маршруты и отменяет ряд пригородных поездов16 марта, 23:58 • 9966 просмотра
Подростки подали в суд на компанию Маска из-за порнографических изображений, созданных Grok17 марта, 00:17 • 5716 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 22356 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 34230 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 30998 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 33385 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 38509 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии06:57 • 252 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 34520 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 45016 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 49203 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 55053 просмотра
Во Флориде казнят мужчину за похищение и убийство молодой матери

Киев • УНН

 • 2582 просмотра

54-летнего преступника казнят путем инъекции за похищение и убийство женщины в 2008 году. Суды отклонили все апелляции об отмене смертного приговора.

Вход в тюрьму штата Флорида в Старке. Фото: AP

Во Флориде запланирована казнь 54-летнего Майкла Ли Кинга, осужденного за похищение, изнасилование и убийство 21-летней женщины. Приговор должен быть приведен в исполнение путем смертельной инъекции в тюрьме недалеко от города Старк. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Кинг был приговорен к смертной казни в 2009 году после признания виновным в убийстве первой степени, сексуальном насилии и похищении.

По данным следствия, в 2008 году мужчина похитил женщину возле ее дома в Норт-Порте, оставив двух маленьких детей одних. Он отвез ее к себе, где связал и изнасиловал.

Во время поездки жертве удалось воспользоваться телефоном нападавшего и позвонить в службу спасения.

На записи слышно, как она умоляет о пощаде, чтобы снова увидеть своего мужа и детей

– говорится в материалах дела.

Впоследствии Кинг вывез женщину в отдаленный район, где застрелил ее и спрятал тело.

Апелляции отклонены

На прошлой неделе Верховный суд Флориды отклонил апелляции осужденного, а Верховный суд США также не стал пересматривать дело.

Адвокаты Кинга утверждали, что при подготовке к казни были нарушены процедуры, однако эти аргументы не были приняты судом.

После убийства в штате был принят "Закон Дениз Амбер Ли", который предусматривает улучшение работы операторов службы 911.

Казнь Кинга станет четвертой во Флориде в 2026 году.

В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12.03.26, 06:05 • 35117 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира