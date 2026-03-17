Во Флориде казнят мужчину за похищение и убийство молодой матери

Вход в тюрьму штата Флорида в Старке. Фото: AP

Во Флориде запланирована казнь 54-летнего Майкла Ли Кинга, осужденного за похищение, изнасилование и убийство 21-летней женщины. Приговор должен быть приведен в исполнение путем смертельной инъекции в тюрьме недалеко от города Старк. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Кинг был приговорен к смертной казни в 2009 году после признания виновным в убийстве первой степени, сексуальном насилии и похищении.

По данным следствия, в 2008 году мужчина похитил женщину возле ее дома в Норт-Порте, оставив двух маленьких детей одних. Он отвез ее к себе, где связал и изнасиловал.

Во время поездки жертве удалось воспользоваться телефоном нападавшего и позвонить в службу спасения.

На записи слышно, как она умоляет о пощаде, чтобы снова увидеть своего мужа и детей – говорится в материалах дела.

Впоследствии Кинг вывез женщину в отдаленный район, где застрелил ее и спрятал тело.

Апелляции отклонены

На прошлой неделе Верховный суд Флориды отклонил апелляции осужденного, а Верховный суд США также не стал пересматривать дело.

Адвокаты Кинга утверждали, что при подготовке к казни были нарушены процедуры, однако эти аргументы не были приняты судом.

После убийства в штате был принят "Закон Дениз Амбер Ли", который предусматривает улучшение работы операторов службы 911.

Казнь Кинга станет четвертой во Флориде в 2026 году.

