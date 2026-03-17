У Флориді стратять чоловіка за викрадення і вбивство молодої матері

У штаті Флорида запланована страта 54-річного Майкла Лі Кінга, якого засудили за викрадення, зґвалтування та вбивство 21-річної жінки. Вирок мають виконати шляхом смертельної ін'єкції у в'язниці поблизу міста Старк. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Кінга засудили до смертної кари у 2009 році після визнання винним у вбивстві першого ступеня, сексуальному насильстві та викраденні.

За даними слідства, у 2008 році чоловік викрав жінку біля її будинку в Норт-Порті, залишивши двох маленьких дітей самих. Він відвіз її до себе, де зв’язав і зґвалтував.

Під час поїздки жертві вдалося скористатися телефоном нападника та зателефонувати до служби порятунку.

На записі чути, як вона благає про пощаду, щоб знову побачити свого чоловіка та дітей