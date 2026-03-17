У Флориді стратять чоловіка за викрадення і вбивство молодої матері
Київ • УНН
54-річного злочинця стратять через ін'єкцію за викрадення та вбивство жінки у 2008 році. Суди відхилили всі апеляції щодо скасування смертного вироку.
У штаті Флорида запланована страта 54-річного Майкла Лі Кінга, якого засудили за викрадення, зґвалтування та вбивство 21-річної жінки. Вирок мають виконати шляхом смертельної ін'єкції у в'язниці поблизу міста Старк. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Кінга засудили до смертної кари у 2009 році після визнання винним у вбивстві першого ступеня, сексуальному насильстві та викраденні.
За даними слідства, у 2008 році чоловік викрав жінку біля її будинку в Норт-Порті, залишивши двох маленьких дітей самих. Він відвіз її до себе, де зв’язав і зґвалтував.
Під час поїздки жертві вдалося скористатися телефоном нападника та зателефонувати до служби порятунку.
На записі чути, як вона благає про пощаду, щоб знову побачити свого чоловіка та дітей
Згодом Кінг вивіз жінку у віддалений район, де застрелив її та приховав тіло.
Апеляції відхилено
Минулого тижня Верховний суд Флориди відхилив апеляції засудженого, а Верховний суд США також не став переглядати справу.
Адвокати Кінга стверджували, що під час підготовки до страти було порушено процедури, однак ці аргументи не були прийняті судом.
Після вбивства в штаті ухвалили "Закон Деніз Амбер Лі", який передбачає покращення роботи операторів служби 911.
Страта Кінга стане четвертою у Флориді у 2026 році.
