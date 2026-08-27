Суд над предполагаемым организатором терактов 11 сентября назначили на июнь 2028 года
Киев • УНН
Военный суд США назначил на июнь 2028 года процесс над Халидом Шейхом Мохаммедом и тремя сообвиняемыми. Дело годами откладывали из-за юридических споров.
Военный суд США назначил на июнь 2028 года начало судебного процесса над Халидом Шейхом Мохаммедом, которого обвиняют в организации терактов 11 сентября 2001 года. Вместе с ним перед судом должны предстать еще трое обвиняемых в заговоре. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Военный судья, подполковник Военно-воздушных сил США Майкл Шрама, в среду отклонил предложенную прокурорами дату начала процесса — январь 2027 года. Вместо этого он назначил суд примерно на 18 месяцев позже — на июнь 2028-го.
Вместе с Мохаммедом будут судить Валида бин Атташа, Али Абдул Азиза Али и Мустафу Ахмеда аль-Хаусави. Их обвиняют в заговоре с целью проведения нападений 11 сентября, во время которых угнанные самолеты врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон. Четвертый самолет упал в штате Пенсильвания.
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Мохаммеда задержали в Пакистане в 2003 году, а в 2006-м перевели в американскую военную тюрьму в Гуантанамо на Кубе. Ему официально предъявили обвинения в 2008 году в военных преступлениях и убийствах в связи с гибелью почти 3000 человек во время терактов.
Годы отсрочек и юридические проблемы
Судебный процесс годами откладывали из-за юридических споров. В частности, прошлым летом федеральный апелляционный суд отклонил потенциальное соглашение, предусматривавшее признание Мохаммедом вины в обмен на гарантию того, что ему не будет грозить смертная казнь.
Адвокаты защиты также заявляют, что задержки связаны с попытками правительства скрыть информацию о пытках, которым, по их словам, подвергались обвиняемые в секретных тюрьмах ЦРУ.
Согласно отчету Сената США за 2014 год, в отношении Мохаммеда применяли так называемые "усиленные методы допроса", в частности 183 раза проводили процедуру имитации утопления.
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