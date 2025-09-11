$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 370 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 22867 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 64616 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 36761 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 39025 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 38463 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 70110 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 90995 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 71266 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35476 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.3м/с
62%
756мм
Популярные новости
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы10 сентября, 19:42 • 20537 просмотра
На фронте с начала суток 153 боестолкновения: Россия больше всего давит на нескольких направлениях10 сентября, 19:49 • 4812 просмотра
Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко10 сентября, 20:09 • 4420 просмотра
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10 сентября, 21:47 • 3998 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video01:25 • 16565 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 366 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 64605 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 70102 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 51521 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 90986 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 18036 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 83051 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 75359 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 71229 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 139629 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Твиттер
Шахед-136
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"

Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества

Киев • УНН

 • 404 просмотра

11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды» захватили четыре самолета, направив их на башни-близнецы, Пентагон и поле в Пенсильвании. Погибло 2977 человек, что привело к кардинальному пересмотру системы безопасности аэропортов во всем мире.

Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества

11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников из исламистской группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских авиалайнера и направили их на заранее определенные цели – башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Еще один самолет упал в безлюдной местности, когда пассажиры попытались отбить его у террористов. О самом кровавом теракте в истории человечества рассказываем в материале УНН.   

Теракты 11 сентября

Теракты 11 сентября 2001 года совершили 19 экстремистов из "Аль-Каиды", которые захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а один на здание Пентагона. Еще один самолет не долетел до своей цели. 

Он упал посреди поля в Пенсильвании, когда пассажиры атаковали четырех террористов, пытаясь взять контроль над самолетом. Крик одного из пассажиров "Навались!!", который удалось услышать в черном ящике самолета, стал в Америке лозунгом борьбы с терроризмом. Сейчас считается, что четвертый самолет, рейс 93, летел на Капитолий.

Более 70 погибших: исламисты атаковали мирных жителей в ДР Конго09.09.25, 16:37 • 3104 просмотра

Сколько людей погибло

Всего погибли 2977 человек (не считая 19 боевиков). Большинство из них были жителями Нью-Йорка:

•  все 246 пассажиров и экипаж на борту четырех самолетов;

•  В башнях-близнецах погибли 2 606 - сразу или позже от травм;

•  В Пентагоне погибли 125 человек.

Самой молодой жертвой стала двухлетняя Кристин Ли Хэнсон, которая погибла на одном из самолетов вместе со своими родителями Питером и Сью.

Самым старшим был 82-летний Роберт Нортон, который находился в другом самолете со своей женой Жаклин. Они летели на свадьбу.

Приблизительно 17 400 человек находились в башнях, когда в них врезался первый самолет. Над зоной удара в Северной башне не выжил никто, но 18 людям удалось сбежать с этажей над зоной удара в Южной башне. Среди погибших - граждане 77 разных стран. Также Нью-Йорк потерял 441 сотрудника экстренных служб. 

Особенно стоит упомянуть начальника службы безопасности башен-близнецов Рика Рескорлу. Сотрудники не сильно любили слишком частые тренировки по эвакуации из зданий. Однако 11 сентября 2001 года все выжившие были благодарны ему за эти тренировки. Рик Рескорла погиб, до последнего спасая людей.

Тысячи людей были ранены или позже перенесли заболевания, связанные с атаками, - в частности пожарные.

"Вагнеровцы" в Мали создали сеть нелегальных тюрем - журналисты12.06.25, 18:35 • 3453 просмотра

Поиск и ликвидация организаторов теракта 11 сентября

Менее чем через месяц после нападений президент Джордж Буш возглавил вторжение в Афганистан. Это произошло при поддержке международной коалиции с целью искоренения "Аль-Каиды" и охоты на бен Ладена.

Ровно через 10 лет американские спецназовцы из соединения "морских котиков" убили главного руководителя "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Впрочем, с тех пор никого не осудили за организацию терактов. Еще до ликвидации бен Ладена пожизненное заключение за организацию терактов 11 сентября было присуждено Закариасу Муссауи. Халида Шейха Мохаммеда, которого считают руководителем терактов 9/11, до сих пор судят. Заседания возобновятся после очередных задержек, которые на этот раз были вызваны пандемией.

Департамент юстиции США объявил, что ФБР завершило часть расследования по делу терактов. Сейчас бюро пересматривает давно засекреченные документы и решает, можно ли их опубликовать. Впрочем, для родственников погибших в результате терактов так и остался один вопрос – помогала ли террористам родина Усамы бен Ладена – Саудовская Аравия.

Семьи жертв подают в суд на Саудовскую Аравию, которая отрицает любое официальное участие, а Комиссия по расследованию терактов не смогла доказать какую-либо связь между этим государством и террористами. Пятнадцать из девятнадцати террористов происходили из этой страны.

Мониторинговая миссия в Сирии сообщила о публичной казни вероятного сторонника Асада10.01.25, 18:38 • 30175 просмотров

Безопасность в аэропортах

Теракты 11 сентября привели к кардинальному пересмотру системы безопасности аэропортов по всему миру. Теперь пассажиры проходят перед посадкой жесткий контроль, который включает проход через металлоискатель, выкладку на специальный поднос всего содержимого карманов и запрет на любые вещи, которые хоть отдаленно могут быть использованы как оружие. Например, канцелярские ножи, которые террористы использовали в тот страшный день для осуществления своих намерений.

В декабре 2001 года Ричард Рид пытался взорвать рейс из Парижа в Майами, что ему не удалось. Взрывчатка все время находилась в его обуви. С тех пор к проверкам безопасности добавили разувание. 

Также было ограничено количество жидкости, которую можно проносить на борт самолета, ведь некоторые жидкости можно использовать для изготовления бомбы. Из-за новых правил появились очереди на прохождение досмотра. В связи с этим пассажиры стали приезжать в аэропорты раньше.

Однако как бы ни возмущались пассажиры таким вмешательством в личное пространство – эти меры дали результат. После терактов 11 сентября количество угнанных самолетов существенно уменьшилось как в США, так и в других местах. Усиленные меры безопасности имели успех. 

Исключения, к сожалению, были смертельны. В 2015 году российский самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе. Власти в Америке и Британии предполагали, что падение этого самолета в Египте было вызвано бомбой. Впрочем, этот случай остается исключением.

Женщины теряют свои права в Афганистане: им отказывают в доступе к образованию15.01.25, 16:14 • 26258 просмотров

Павел Зинченко

Новости МираПроисшествияпубликации
Джордж Буш-младший
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Пенсильвания
Федеральное бюро расследований
Пентагон
Афганистан
Нью-Йорк
Париж
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Египет