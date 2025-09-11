Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества

11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников из исламистской группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских авиалайнера и направили их на заранее определенные цели – башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Еще один самолет упал в безлюдной местности, когда пассажиры попытались отбить его у террористов. О самом кровавом теракте в истории человечества рассказываем в материале УНН.

Теракты 11 сентября

Теракты 11 сентября 2001 года совершили 19 экстремистов из "Аль-Каиды", которые захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а один на здание Пентагона. Еще один самолет не долетел до своей цели.

Он упал посреди поля в Пенсильвании, когда пассажиры атаковали четырех террористов, пытаясь взять контроль над самолетом. Крик одного из пассажиров "Навались!!", который удалось услышать в черном ящике самолета, стал в Америке лозунгом борьбы с терроризмом. Сейчас считается, что четвертый самолет, рейс 93, летел на Капитолий.

Сколько людей погибло

Всего погибли 2977 человек (не считая 19 боевиков). Большинство из них были жителями Нью-Йорка:

• все 246 пассажиров и экипаж на борту четырех самолетов;

• В башнях-близнецах погибли 2 606 - сразу или позже от травм;

• В Пентагоне погибли 125 человек.

Самой молодой жертвой стала двухлетняя Кристин Ли Хэнсон, которая погибла на одном из самолетов вместе со своими родителями Питером и Сью.

Самым старшим был 82-летний Роберт Нортон, который находился в другом самолете со своей женой Жаклин. Они летели на свадьбу.

Приблизительно 17 400 человек находились в башнях, когда в них врезался первый самолет. Над зоной удара в Северной башне не выжил никто, но 18 людям удалось сбежать с этажей над зоной удара в Южной башне. Среди погибших - граждане 77 разных стран. Также Нью-Йорк потерял 441 сотрудника экстренных служб.

Особенно стоит упомянуть начальника службы безопасности башен-близнецов Рика Рескорлу. Сотрудники не сильно любили слишком частые тренировки по эвакуации из зданий. Однако 11 сентября 2001 года все выжившие были благодарны ему за эти тренировки. Рик Рескорла погиб, до последнего спасая людей.

Тысячи людей были ранены или позже перенесли заболевания, связанные с атаками, - в частности пожарные.

Поиск и ликвидация организаторов теракта 11 сентября

Менее чем через месяц после нападений президент Джордж Буш возглавил вторжение в Афганистан. Это произошло при поддержке международной коалиции с целью искоренения "Аль-Каиды" и охоты на бен Ладена.

Ровно через 10 лет американские спецназовцы из соединения "морских котиков" убили главного руководителя "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Впрочем, с тех пор никого не осудили за организацию терактов. Еще до ликвидации бен Ладена пожизненное заключение за организацию терактов 11 сентября было присуждено Закариасу Муссауи. Халида Шейха Мохаммеда, которого считают руководителем терактов 9/11, до сих пор судят. Заседания возобновятся после очередных задержек, которые на этот раз были вызваны пандемией.

Департамент юстиции США объявил, что ФБР завершило часть расследования по делу терактов. Сейчас бюро пересматривает давно засекреченные документы и решает, можно ли их опубликовать. Впрочем, для родственников погибших в результате терактов так и остался один вопрос – помогала ли террористам родина Усамы бен Ладена – Саудовская Аравия.

Семьи жертв подают в суд на Саудовскую Аравию, которая отрицает любое официальное участие, а Комиссия по расследованию терактов не смогла доказать какую-либо связь между этим государством и террористами. Пятнадцать из девятнадцати террористов происходили из этой страны.

Безопасность в аэропортах

Теракты 11 сентября привели к кардинальному пересмотру системы безопасности аэропортов по всему миру. Теперь пассажиры проходят перед посадкой жесткий контроль, который включает проход через металлоискатель, выкладку на специальный поднос всего содержимого карманов и запрет на любые вещи, которые хоть отдаленно могут быть использованы как оружие. Например, канцелярские ножи, которые террористы использовали в тот страшный день для осуществления своих намерений.

В декабре 2001 года Ричард Рид пытался взорвать рейс из Парижа в Майами, что ему не удалось. Взрывчатка все время находилась в его обуви. С тех пор к проверкам безопасности добавили разувание.

Также было ограничено количество жидкости, которую можно проносить на борт самолета, ведь некоторые жидкости можно использовать для изготовления бомбы. Из-за новых правил появились очереди на прохождение досмотра. В связи с этим пассажиры стали приезжать в аэропорты раньше.

Однако как бы ни возмущались пассажиры таким вмешательством в личное пространство – эти меры дали результат. После терактов 11 сентября количество угнанных самолетов существенно уменьшилось как в США, так и в других местах. Усиленные меры безопасности имели успех.

Исключения, к сожалению, были смертельны. В 2015 году российский самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе. Власти в Америке и Британии предполагали, что падение этого самолета в Египте было вызвано бомбой. Впрочем, этот случай остается исключением.

