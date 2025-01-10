Мониторинговая миссия в Сирии сообщила о публичной казни вероятного сторонника Асада

Близкие к новому сирийскому переходному правительству боевики убили Масена Кненеха выстрелом в голову, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека и AFP, передает УНН.

Детали

Наблюдатель в Сирии сообщил, что в пятницу боевики, связанные с переходной администрацией, публично казнили местного чиновника, обвинив его в том, что он был информатором при свергнутом президенте Башаре Асаде.

Власти, возглавляемые исламистами, обвинили Кнени в "написании злонамеренных отчетов о состоянии безопасности, что привело к преследованию, заключению в тюрьму и пыткам многих молодых людей".

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что Мазена Кнеха казнили в пятницу утром: Кнехи застрелили в голову на улице в Думмаре, пригороде столицы Дамаска.

Справка

Во времена Асада, который был свергнут 8 декабря исламистским ополчением HTS (Хаят Тахрир аш-Шам, организация освобождения Леванта) и союзными с ним группировками, десятки тысяч оппонентов правительства были заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам - многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

Новые исламистские власти Сирии в последние дни провели рейды против сторонников Асада в разных частях страны.

Новый руководитель разведки пообещал модернизировать аппарат безопасности.

Пока ООН, США и ЕС классифицируют Хаят Тахрир аш-Шам как террористическую организацию.

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