Мониторинговая миссия в Сирии сообщила о публичной казни вероятного сторонника Асада
Киев • УНН
В пригороде Дамаска боевики, связанные с новой властью, публично казнили местного чиновника Масена Кненеха. Его обвинили в написании отчетов для режима Асада, которые привели к пыткам молодежи.
Близкие к новому сирийскому переходному правительству боевики убили Масена Кненеха выстрелом в голову, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека и AFP, передает УНН.
Детали
Наблюдатель в Сирии сообщил, что в пятницу боевики, связанные с переходной администрацией, публично казнили местного чиновника, обвинив его в том, что он был информатором при свергнутом президенте Башаре Асаде.
Власти, возглавляемые исламистами, обвинили Кнени в "написании злонамеренных отчетов о состоянии безопасности, что привело к преследованию, заключению в тюрьму и пыткам многих молодых людей".
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что Мазена Кнеха казнили в пятницу утром: Кнехи застрелили в голову на улице в Думмаре, пригороде столицы Дамаска.
Справка
Во времена Асада, который был свергнут 8 декабря исламистским ополчением HTS (Хаят Тахрир аш-Шам, организация освобождения Леванта) и союзными с ним группировками, десятки тысяч оппонентов правительства были заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам - многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести.
Новые исламистские власти Сирии в последние дни провели рейды против сторонников Асада в разных частях страны.
Новый руководитель разведки пообещал модернизировать аппарат безопасности.
Пока ООН, США и ЕС классифицируют Хаят Тахрир аш-Шам как террористическую организацию.
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