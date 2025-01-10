Мониторинговая миссия в Сирии сообщила о публичной казни вероятного сторонника Асада

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
17:45 • 7498 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
15:58 • 46944 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
13:12 • 75315 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 116885 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 109905 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 108282 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 103188 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 85960 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 106973 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 120946 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 104997 просмотра
Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

 • 54697 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 111377 просмотра
Землю ботсада Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет - Госаудитслужба

Землю ботсада Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет - Госаудитслужба

13:43 • 26167 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 56738 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

17:45 • 7498 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

15:58 • 46944 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 56738 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 116885 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 111377 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

15:27 • 21227 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 105001 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 114165 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 121908 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 120137 просмотра
Актуальное
Мониторинговая миссия в Сирии сообщила о публичной казни вероятного сторонника Асада

Мониторинговая миссия в Сирии сообщила о публичной казни вероятного сторонника Асада

Киев  •  УНН

 • 9108 просмотра

Read in English

В пригороде Дамаска боевики, связанные с новой властью, публично казнили местного чиновника Масена Кненеха. Его обвинили в написании отчетов для режима Асада, которые привели к пыткам молодежи.

Близкие к новому сирийскому переходному правительству боевики убили Масена Кненеха выстрелом в голову, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека и AFP, передает УНН.

Детали

Наблюдатель в Сирии сообщил, что в пятницу боевики, связанные с переходной администрацией, публично казнили местного чиновника, обвинив его в том, что он был информатором при свергнутом президенте Башаре Асаде.

Власти, возглавляемые исламистами, обвинили Кнени в "написании злонамеренных отчетов о состоянии безопасности, что привело к преследованию, заключению в тюрьму и пыткам многих молодых людей". 

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что Мазена Кнеха казнили в пятницу утром: Кнехи застрелили в голову на улице в Думмаре, пригороде столицы Дамаска.

Справка

Во времена Асада, который был свергнут 8 декабря исламистским ополчением HTS (Хаят Тахрир аш-Шам, организация освобождения Леванта) и союзными с ним группировками, десятки тысяч оппонентов правительства были заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам - многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

Новые исламистские власти Сирии в последние дни провели рейды против сторонников Асада в разных частях страны.

Новый руководитель разведки пообещал модернизировать аппарат безопасности.

Пока ООН, США и ЕС классифицируют Хаят Тахрир аш-Шам как террористическую организацию.

37 погибших в новых столкновениях между протурецкими и курдскими силами в Сирии10.01.25, 14:27 • 14916 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
siriyaСирия

Обратиться по вопросам размещения рекламы