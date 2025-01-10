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37 погибших в новых столкновениях между протурецкими и курдскими силами в Сирии

37 погибших в новых столкновениях между протурецкими и курдскими силами в Сирии

Киев  •  УНН

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В боях возле города Манбидж на севере Сирии погибли 37 человек, преимущественно боевики протурецких формирований. За прошлый месяц количество жертв в этом регионе достигло 322 человека.

За прошедшие сутки в ходе боев возле Манбиджа (город на севере Сирии, расположенный на территории провинции Алеппо) погибли десятки людей: большинство из них - представители вооруженных формирований, поддерживаемых Турцией.

Передает УНН со ссылкой на German Press Agency.

Детали

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в регионе вокруг Манбиджа идут «тяжелые бои» между поддерживаемыми Турцией группировками и курдскими силами на севере Сирии.

Известно, что погибло 37 человек, - преимущественно боевиков, которые поддерживаются Турцией.

Ранее территория находилась под властью курдов Сирийских демократических сил, но в начале декабря 2024 года эту территорию вернули протурецким группировкам Сирийской национальной армии. Последние продолжили наступление на восток, чтобы вернуть себе весь курдский анклав.

По данным обсерватории, в прошлом месяце в боях в регионе Манбидж погибли по меньшей мере 322 человека.

Позиция Демократических сил Сирии (SDF)

В среду лидер SDF Мазлум Абди заявил, что его группировка поддерживает «единство и целостность сирийской территории». На встрече в Дамаске он призвал новых исламистских правителей Сирии «вмешаться» в поддержку прекращения огня по всей Сирии.

Справочно

SDF сегодня контролируют значительную часть северо-восточной Сирии и часть восточной провинции Дейр-эз-Зор, где курды создали автономную администрацию после вывода правительственных войск в начале гражданской войны 2011 года. Но соседняя Турция рассматривает SDF как ответвление Рабочей партии Курдистана (РПК), которая десятилетиями боролась против турецкого государства.

Напомним,

УНН ранее сообщал о теракте возле штаб-квартиры аэрокосмической компании в Турции: тогда четыре человека погибли, террористов - нейтрализовали.

Министр иностранных дел Франции заявил о возможности снятия санкций ЕС в отношении операций с государственными учреждениями Сирии. Решение будет зависеть от того, как новое руководство справится с переходом власти.

Новые власти Сирии объявили о масштабной реформе спецслужб29.12.24, 09:37 • 22136 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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