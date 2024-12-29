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Новые власти Сирии объявили о масштабной реформе спецслужб

Новые власти Сирии объявили о масштабной реформе спецслужб

Киев  •  УНН

 • 17200 просмотра

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Новоназначенный глава сирийских спецслужб Анас Хаттаб анонсировал полное расформирование всех разведывательных организаций времен Асада. Планируется создание новой системы безопасности с учетом интересов народа.

Секретные службы, которых опасались как инструмента угнетения при свергнутом правителе Башаре аль-Асаде, будут полностью расформированы.

Передает УНН со ссылкой на Le Figaro и SANA.

Детали

Новый глава сирийских спецслужб Анас Хаттаб объявил в субботу о плане «реструктуризации» всех разведывательных организаций, которые функционировали при правлении Башара Асада.

Секретные службы, которые считались инструментом репрессий при свергнутом правителе Башаре Асаде, будут полностью расформированы, заявил вчера Чаттаб, сообщает государственное информационное агентство SANA.

«Институт безопасности будет реформирован после роспуска всех служб и их реструктуризации, способом, который уважает наш народ», - заявил Анас Хаттаб через два дня после назначения новой властью, которая свергла Башара Асада в декабре.

Напомним,

Следственная группа ООН впервые с 2016 года посетила Дамаск для расследования военных преступлений режима Асада. Новые власти Сирии согласились на сотрудничество и помощь в сборе доказательств.

Бывшего руководителя Центральной тюрьмы Дамаска обвиняют в США в пытках над заключенными в 2005-2008 годах. 72-летний Самир Усман Альшейх прибыл в США в 2020 году и был арестован в Лос-Анджелесе.

Новоназначенный министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аль-Шибани во вторник призвал Иран не распространять хаос в Сирии, а уважать волю сирийского народа и суверенитет страны. 

Сожжение рождественской елки в Сирии спровоцировало массовые протесты христиан24 дек. 2024, 16:07 • 23709 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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