Сожжение рождественской елки в Сирии спровоцировало массовые протесты христиан

Сирийские христиане вышли на демонстрацию в Дамаске из-за сожжения рождественской елки. Протест связан с сожжением рождественской елки в центральной Сирии.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Подожженная рождественская елка на западе Сирии вызвала возмущение среди представителей христианского населения. По словам очевидцев, в понедельник вечером сотни людей выступили против преступления в столице Дамаска и других городах страны.

«Мы требуем прав христиан», - скандировали демонстранты, маршируя по улицам столицы к резиденции Православного Патриархата.

Некоторые из них несли деревянные кресты, другие подняли трехзвездочный флаг независимости Сирии, который был принят новыми правителями в Дамаске.

Контекст

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди в масках обливают елку неустановленной жидкостью вечером перед тем, как христиане в Сирии готовились праздновать Сочельник. Непонятно, пытались ли они потушить огонь или способствовали его распространению.

На видео последствий можно увидеть религиозного деятеля из правящей повстанческой группы HTS, который уверял толпу, собравшуюся в Сукайлабии (город, который расположен неподалеку от Хамы в центральной Сирии), что дерево будет отремонтировано к утру.

По данным Сирийского мониторингового центра по правам человека, базирующегося в Британии, виновниками могли быть боевики из джихадистской группировки «Ансар аль-Таухид».

Напомним,

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