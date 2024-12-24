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Сожжение рождественской елки в Сирии спровоцировало массовые протесты христиан

Сожжение рождественской елки в Сирии спровоцировало массовые протесты христиан

Киев  •  УНН

 • 4107 просмотра

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Сотни христиан вышли на улицы Дамаска из-за поджога рождественской елки в центральной Сирии. Протестующие требовали прав христиан и маршировали к резиденции Православного Патриархата.

Сирийские христиане вышли на демонстрацию в Дамаске из-за сожжения рождественской елки. Протест связан с сожжением рождественской елки в центральной Сирии.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Подожженная рождественская елка на западе Сирии вызвала возмущение среди представителей христианского населения. По словам очевидцев, в понедельник вечером сотни людей выступили против преступления в столице Дамаска и других городах страны.

«Мы требуем прав христиан», - скандировали демонстранты, маршируя по улицам столицы к резиденции Православного Патриархата.

Некоторые из них несли деревянные кресты, другие подняли трехзвездочный флаг независимости Сирии, который был принят новыми правителями в Дамаске.

Контекст

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди в масках обливают елку неустановленной жидкостью вечером перед тем, как христиане в Сирии готовились праздновать Сочельник. Непонятно, пытались ли они потушить огонь или способствовали его распространению.

На видео последствий можно увидеть религиозного деятеля из правящей повстанческой группы HTS, который уверял толпу, собравшуюся в Сукайлабии (город, который расположен неподалеку от Хамы в центральной Сирии), что дерево будет отремонтировано к утру.

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По данным Сирийского мониторингового центра по правам человека, базирующегося в Британии, виновниками могли быть боевики из джихадистской группировки «Ансар аль-Таухид».

Напомним,

США впервые за 10 лет отправили дипломатов в Сирию после свержения Асада. Дипломаты должны обсуждать принципы переходного периода и судьбу пропавших американцев.

Следственная группа ООН впервые с 2016 года посетила Дамаск для расследования военных преступлений режима Асада. Новая власть Сирии согласилась на сотрудничество и помощь в сборе доказательств.

Главное командование Сирии назначило двух новых министров из оппозиционной группировки «Хаят Тахрир аш-Шам». Асаад Хасан аль-Шибани возглавил МИД, а Мархаф Абу Касра стал министром обороны.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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