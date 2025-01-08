Санкції Європейського Союзу перешкоджають відновленню Сирії: їх можна швидко зняти, вважає Франція

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС може зробити виняток із санкцій на операції з державними установами Сирії.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Відновленню Сирії перешкоджають санкції Європейського Союзу, - вони можуть бути скасовані - про це заявив у середу міністр закордонних справ Франції.

Сполучені Штати в понеділок оголосили про звільнення від санкцій щодо операцій з урядовими установами в Сирії протягом шести місяців після припинення правління Башара Асада. Це необхідно, щоб спробувати полегшити потік гуманітарної допомоги.

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У розмові з радіо France міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС також може прийняти подібне рішення незабаром. Посадовець не вказав точні терміни, але додав, що скасування додаткових політичних санкцій залежатиме від того, як нове керівництво Сирії впорається з переходом і забезпечить ексклюзивність.

Коментарій

Є й інші (санкції), які сьогодні перешкоджають доступу до гуманітарної допомоги, що заважає відновленню країни. Вони можуть бути швидко скасовані