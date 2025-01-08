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Санкції Європейського Союзу перешкоджають відновленню Сирії: їх можна швидко зняти, вважає Франція

Санкції Європейського Союзу перешкоджають відновленню Сирії: їх можна швидко зняти, вважає Франція

Київ • УНН

 • 18086 перегляди

Міністр закордонних справ Франції заявив про можливість зняття санкцій ЄС щодо операцій з державними установами Сирії. Рішення залежатиме від того, як нове керівництво впорається з переходом влади.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС може  зробити виняток із санкцій на операції з державними установами Сирії.

 Передає УНН із посиланням на Reuters.

Відновленню Сирії перешкоджають санкції Європейського Союзу, - вони можуть бути скасовані - про це заявив у середу міністр закордонних справ Франції.

Сполучені Штати в понеділок оголосили про звільнення від санкцій щодо операцій з урядовими установами в Сирії протягом шести місяців після припинення правління Башара Асада. Це необхідно, щоб спробувати полегшити потік гуманітарної допомоги.

США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту - Reuters06.01.25, 10:30 • 32111 переглядiв

У розмові з радіо France міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС також може прийняти подібне рішення незабаром. Посадовець не вказав точні терміни, але додав, що скасування додаткових політичних санкцій залежатиме від того, як нове керівництво Сирії впорається з переходом і забезпечить ексклюзивність.

Коментарій

Є й інші (санкції), які сьогодні перешкоджають доступу до гуманітарної допомоги, що заважає відновленню країни. Вони можуть бути швидко скасовані

- сказав Барро.

У п'ятницю глава французької дипломатії, разом з міністром закордонних справ Німеччини, зустрівся з де-факто лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Нагадаємо 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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