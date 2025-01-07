США тимчасово послаблюють санкції щодо Сирії

Сполучені Штати вирішили тимчасово зняти частину санкційних обмежень для підтримки фінансових операцій з новим урядом Сирії. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.

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Згідно з інформацією, під санкційні послаблення потрапляють операції, пов'язані з постачанням нафти, природного газу та електроенергії всередині Сирії. Ці транзакції, зокрема, можуть здійснюватися за участі Центрального банку Сирії. Крім того, дозвіл поширюється на перекази власних коштів громадянами та організаціями.

Попри це, послаблення не стосуються угод, пов’язаних із терористичною країною чи Іраном, а також постачання товарів, технологій або послуг, вироблених у цих країнах.

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Дане послаблення можуть тривати до шести місяців і включати заходи для сприяння гуманітарній допомозі в країні, яка переживає період змін і адаптації до нових політичних реалій.

США вивели з-під санкцій постачання гумдопомоги до Сирії