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США тимчасово послаблюють санкції щодо Сирії

США тимчасово послаблюють санкції щодо Сирії

Київ • УНН

 • 24385 перегляди

США знімають частину санкційних обмежень для підтримки фінансових операцій з новим урядом Сирії. Послаблення стосуються операцій з нафтою, газом та електроенергією, але не поширюються на угоди з Іраном.

Сполучені Штати вирішили тимчасово зняти частину санкційних обмежень для підтримки фінансових операцій з новим урядом Сирії. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, під санкційні послаблення потрапляють операції, пов'язані з постачанням нафти, природного газу та електроенергії всередині Сирії. Ці транзакції, зокрема, можуть здійснюватися за участі Центрального банку Сирії. Крім того, дозвіл поширюється на перекази власних коштів громадянами та організаціями. 

Попри це, послаблення не стосуються угод, пов’язаних із терористичною країною чи Іраном, а також постачання товарів, технологій або послуг, вироблених у цих країнах. 

Додамо

Дане послаблення можуть тривати до шести місяців і включати заходи для сприяння гуманітарній допомозі в країні, яка переживає період змін і адаптації до нових політичних реалій.

США вивели з-під санкцій постачання гумдопомоги до Сирії10.02.23, 09:12 • 603914 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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