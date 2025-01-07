США временно ослабляют санкции в отношении Сирии
Киев • УНН
США снимают часть санкционных ограничений для поддержки финансовых операций с новым правительством Сирии. Послабления касаются операций с нефтью, газом и электроэнергией, но не распространяются на сделки с Ираном.
Соединенные Штаты решили временно снять часть санкционных ограничений для поддержки финансовых операций с новым правительством Сирии. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.
Детали
Согласно информации, под санкционные послабления попадают операции, связанные с поставками нефти, природного газа и электроэнергии внутри Сирии. Эти транзакции, в частности, могут осуществляться при участии Центрального банка Сирии. Кроме того, разрешение распространяется на переводы собственных средств гражданами и организациями.
Несмотря на это, послабления не касаются сделок, связанных с террористической страной или Ираном, а также поставки товаров, технологий или услуг, произведенных в этих странах.
Добавим
Данное послабление могут длиться до шести месяцев и включать меры для содействия гуманитарной помощи в стране, которая переживает период изменений и адаптации к новым политическим реалиям.
США вывели из-под санкций поставку гумдопомощи в Сирию10 февр. 2023, 07:12 • 603851 просмотр