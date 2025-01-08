Санкции Европейского Союза препятствуют восстановлению Сирии: их можно быстро снять, считает Франция
Киев • УНН
Министр иностранных дел Франции заявил о возможности снятия санкций ЕС в отношении операций с государственными учреждениями Сирии. Решение будет зависеть от того, как новое руководство справится с переходом власти.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС может сделать исключение из санкций на операции с государственными учреждениями Сирии.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Восстановлению Сирии препятствуют санкции Европейского Союза, - они могут быть отменены - об этом заявил в среду министр иностранных дел Франции.
Соединенные Штаты в понедельник объявили об освобождении от санкций в отношении операций с правительственными учреждениями в Сирии в течение шести месяцев после прекращения правления Башара Асада. Это необходимо, чтобы попытаться облегчить поток гуманитарной помощи.
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В разговоре с радио France министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС также может принять подобное решение вскоре. Чиновник не указал точные сроки, но добавил, что отмена дополнительных политических санкций будет зависеть от того, как новое руководство Сирии справится с переходом и обеспечит эксклюзивность.
Коментарій
Есть и другие (санкции), которые сегодня препятствуют доступу к гуманитарной помощи, что мешает восстановлению страны. Они могут быть быстро отменены - сказал Барро.
В пятницу глава французской дипломатии, вместе с министром иностранных дел Германии, встретился с де-факто лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Напомним
Федеральное правительство Германии предоставит 60 млн евро на восстановление Сирии через неправительственные и международные организации. Средства направят на образование, помощь детям и поддержку вынужденных переселенцев.
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