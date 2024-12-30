Німеччина виділить 60 млн євро на відновлення Сирії

ukenru
18:58 • 12689 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 137329 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 131950 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 135423 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 153264 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172823 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149076 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158637 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175850 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221873 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 149010 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 132543 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 114050 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 108274 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 126115 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 137326 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 132543 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 241504 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 238141 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 366998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 44357 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 57057 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 55963 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 92190 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107220 перегляди
Актуальне
Німеччина виділить 60 млн євро на відновлення Сирії

Німеччина виділить 60 млн євро на відновлення Сирії

Київ • УНН

 • 21107 перегляди

Федеральний уряд Німеччини надасть 60 млн євро на відновлення Сирії через неурядові та міжнародні організації. Кошти спрямують на освіту, допомогу дітям та підтримку вимушених переселенців.

Федеральний уряд Німеччини візьме участь у кількох проектах допомоги Сирії. На ці цілі загалом буде виділено 60 млн євро. При цьому гроші не будуть надіслані безпосередньо сирійській владі. Про цеповідомляє DW із посиланням на міністерку з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенью Шульце, пише УНН.

Деталі

За словами Шульце, гуманітарна ситуація в Сирії після падіння режиму Асада катастрофічна - 90% населення живуть у злиднях і залежать від гуманітарної допомоги. Значну частину місцевої інфраструктури було зруйновано під час громадянської війни, що тривала з 2011 року.

Проєкти відновлення Сирії, в яких візьме участь ФРН, реалізовуватимуться через неурядові та міжнародні організації. Зокрема, 25 млн євро мають надійти до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Крім того, кошти буде спрямовано на допомогу дітям, травмованим війною. А 6 млн євро буде виділено на підтримку організації роботи місцевих шкіл.

Ще 19 млн євро підуть до Програми розвитку ООН (UNDP), яка серед іншого займається організацією роботи для вимушених переселенців. Фонд ООН, який підтримує сирійські організації із захисту прав жінок, отримає 3 млн євро, а решту 7 млн буде виділено місцевим неурядовим організаціям, які займаються "примиренням різних груп населення,

- йдеться в повідомленні.

Шульце вказала, що Німеччина чітко сформулювала очікування щодо змін у Сирії: система освіти, вільна від ідеології, дискримінації та ізоляції. "Якщо розвиток піде у правильному напрямку, ми готові зробити більше і в інших сферах", - додала міністерка.

Нова влада Сирії оголосила про масштабну реформу спецслужб29.12.24, 09:37 • 22918 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
yunisefЮНІСЕФ
syriiaСирія
nimechchynaНімеччина

Звернутися з питань розміщення реклами