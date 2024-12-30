Німеччина виділить 60 млн євро на відновлення Сирії

Федеральний уряд Німеччини візьме участь у кількох проектах допомоги Сирії. На ці цілі загалом буде виділено 60 млн євро. При цьому гроші не будуть надіслані безпосередньо сирійській владі. Про цеповідомляє DW із посиланням на міністерку з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенью Шульце, пише УНН.

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За словами Шульце, гуманітарна ситуація в Сирії після падіння режиму Асада катастрофічна - 90% населення живуть у злиднях і залежать від гуманітарної допомоги. Значну частину місцевої інфраструктури було зруйновано під час громадянської війни, що тривала з 2011 року.

Проєкти відновлення Сирії, в яких візьме участь ФРН, реалізовуватимуться через неурядові та міжнародні організації. Зокрема, 25 млн євро мають надійти до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Крім того, кошти буде спрямовано на допомогу дітям, травмованим війною. А 6 млн євро буде виділено на підтримку організації роботи місцевих шкіл.

Ще 19 млн євро підуть до Програми розвитку ООН (UNDP), яка серед іншого займається організацією роботи для вимушених переселенців. Фонд ООН, який підтримує сирійські організації із захисту прав жінок, отримає 3 млн євро, а решту 7 млн буде виділено місцевим неурядовим організаціям, які займаються "примиренням різних груп населення, - йдеться в повідомленні.

Шульце вказала, що Німеччина чітко сформулювала очікування щодо змін у Сирії: система освіти, вільна від ідеології, дискримінації та ізоляції. "Якщо розвиток піде у правильному напрямку, ми готові зробити більше і в інших сферах", - додала міністерка.

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