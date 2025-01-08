Україна та Німеччина узгоджують подальші кроки щодо підтримки Сирії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

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Під час розмови сторони обговорили актуальні питання співпраці, приділивши особливу увагу гуманітарній ситуації в Сирії.

Учасники обмінялися враженнями від своїх візитів до регіону, зокрема щодо викликів, пов’язаних із продовольчою безпекою. Вони скоординували подальші спільні дії для підтримки сирійського народу, спрямовані на забезпечення стабільності та надання гуманітарної допомоги.

Сибіга обговорив з главою МЗС Ісландії збільшення інвестиції у виробництво зброї