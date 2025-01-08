Україна та Німеччина узгоджують подальші кроки щодо підтримки Сирії
Київ • УНН
Міністр Андрій Сибіга обговорив з Анналеною Бербок гуманітарну ситуацію в Сирії. Сторони скоординували спільні дії для підтримки сирійського народу та забезпечення продовольчої безпеки в регіоні.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Під час розмови сторони обговорили актуальні питання співпраці, приділивши особливу увагу гуманітарній ситуації в Сирії.
Учасники обмінялися враженнями від своїх візитів до регіону, зокрема щодо викликів, пов’язаних із продовольчою безпекою. Вони скоординували подальші спільні дії для підтримки сирійського народу, спрямовані на забезпечення стабільності та надання гуманітарної допомоги.
Сибіга обговорив з главою МЗС Ісландії збільшення інвестиції у виробництво зброї07.01.25, 13:24 • 22054 перегляди