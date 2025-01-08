Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии
Киев • УНН
Министр Андрей Сибига обсудил с Анналеной Бербок гуманитарную ситуацию в Сирии. Стороны скоординировали совместные действия для поддержки сирийского народа и обеспечения продовольственной безопасности в регионе.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, уделив особое внимание гуманитарной ситуации в Сирии.
Участники обменялись впечатлениями от своих визитов в регион, в частности относительно вызовов, связанных с продовольственной безопасностью. Они скоординировали дальнейшие совместные действия для поддержки сирийского народа, направленные на обеспечение стабильности и оказание гуманитарной помощи.
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