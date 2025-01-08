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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии

Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии

Киев  •  УНН

 • 9396 просмотра

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Министр Андрей Сибига обсудил с Анналеной Бербок гуманитарную ситуацию в Сирии. Стороны скоординировали совместные действия для поддержки сирийского народа и обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, уделив особое внимание гуманитарной ситуации в Сирии. 

Участники обменялись впечатлениями от своих визитов в регион, в частности относительно вызовов, связанных с продовольственной безопасностью. Они скоординировали дальнейшие совместные действия для поддержки сирийского народа, направленные на обеспечение стабильности и оказание гуманитарной помощи. 

Сибига обсудил с главой МИД Исландии увеличение инвестиций в производство оружия7 янв. 2025, 11:24 • 20569 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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