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Сибига обсудил с главой МИД Исландии увеличение инвестиции в производство оружия

Сибига обсудил с главой МИД Исландии увеличение инвестиции в производство оружия

Киев  •  УНН

 • 1132 просмотра

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Министр иностранных дел Украины обсудил с исландской коллегой расширение инвестиций в производство оружия. Исландия уже выделила 2 млн евро и продолжит поддержку в разминировании и энергетической инфраструктуре.

Министр иностранных дел Андрея Сибиги обсудил с исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоттир увеличение инвестиции в украинское производство оружия. Об этом Сибига заявил во время их совместной пресс-конференции в Киеве, передает УНН.

Мы предлагаем исландской стороне увеличить инвестиции в украинское производство оружия и мы сегодня в деталях это проговорили с госпожой министром

- сказал Сибига.

Сибига выразил благодарность Исландии за помощь в сферах разминирования, логистического обеспечения, тренировки украинских военных и поддержку инициативы по оперативной закупке вооружения.

«Мы благодарны Исландии за недавний вклад в более чем 2 миллиона евро в производство украинского оружия по «Датской модели»», - отметил министр.

Гуннарсдоттир заявила, что Исландия и в дальнейшем будет использовать свой голос для поддержки Украины.

«Мы будем и в дальнейшем оказывать сфокусированную, практическую поддержку, например в сфере разминирования, в вашей энергетической инфраструктуре и в оборонной сфере. Мы действительно обсуждали это», - сказала Гуннарсдоттир.

Дополнение

В мае 2024 года Украина и Исландия заключили соглашение по безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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