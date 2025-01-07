Сибига обсудил с главой МИД Исландии увеличение инвестиции в производство оружия
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины обсудил с исландской коллегой расширение инвестиций в производство оружия. Исландия уже выделила 2 млн евро и продолжит поддержку в разминировании и энергетической инфраструктуре.
Министр иностранных дел Андрея Сибиги обсудил с исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоттир увеличение инвестиции в украинское производство оружия. Об этом Сибига заявил во время их совместной пресс-конференции в Киеве, передает УНН.
Мы предлагаем исландской стороне увеличить инвестиции в украинское производство оружия и мы сегодня в деталях это проговорили с госпожой министром
Сибига выразил благодарность Исландии за помощь в сферах разминирования, логистического обеспечения, тренировки украинских военных и поддержку инициативы по оперативной закупке вооружения.
«Мы благодарны Исландии за недавний вклад в более чем 2 миллиона евро в производство украинского оружия по «Датской модели»», - отметил министр.
Гуннарсдоттир заявила, что Исландия и в дальнейшем будет использовать свой голос для поддержки Украины.
«Мы будем и в дальнейшем оказывать сфокусированную, практическую поддержку, например в сфере разминирования, в вашей энергетической инфраструктуре и в оборонной сфере. Мы действительно обсуждали это», - сказала Гуннарсдоттир.
Дополнение
В мае 2024 года Украина и Исландия заключили соглашение по безопасности.