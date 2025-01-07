Сибіга обговорив з главою МЗС Ісландії збільшення інвестиції у виробництво зброї
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України обговорив з ісландською колегою розширення інвестицій у виробництво зброї. Ісландія вже виділила 2 млн євро та продовжить підтримку в розмінуванні й енергетичній інфраструктурі.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір збільшення інвестиції в українське виробництво зброї. Про це Сибіга заявив під час їх спільної пресконференції в Києві, передає УНН.
Ми пропонуємо ісландській стороні збільшити інвестиції в українське виробництво зброї й ми сьогодні в деталях це проговорили з пані міністеркою
Сибіга висловив вдячність Ісландії за допомогу у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.
"Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 мільйони євро у виробництво української зброї за "Данською моделлю"", — зазначив міністр.
Гуннарсдоттір заявила, що Ісландія й надалі буде використовувати свій голос для підтримки України.
"Ми будемо й надалі надавати сфокусовану, практичну підтримку, наприклад у сфері розмінування, у вашій енергетичній інфраструктурі й в оборонній сфері. Ми справді обговорювали це", - сказала Гуннарсдоттір.
Доповнення
В травні 2024 року Україна й Ісландія уклали безпекову угоду.