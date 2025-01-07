Зеленський запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію

Президент Володимир Зеленський провів розмову з новою президенткою Швейцарії Віолою Амгерд. Він запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію. Про це повідомив Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Говорив із Президенткою Швейцарії. Для України важливо, що відносини між нашими державами залишаються змістовними та спрямовані на швидше досягнення миру. Україна вдячна Швейцарії за нашу спільну організацію першого Саміту миру. І ми цінуємо, що зараз Швейцарія готова допомагати і політично, і організаційно, і ми обговорили з пані Президенткою комунікацію з ключовими партнерами. Ми готуємо також двосторонню зустріч - сказав Зеленський.

Зеленський запропонував президентці Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію.

І ще один компонент – разом можемо допомогти стабілізації в Сирії. Я запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію. Українське продовольство та фінансова участь Швейцарії – разом з іншими нашими партнерами в цій гуманітарній програмі – це те, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і, що важливо, після росії в Сирії. Там, де росія залишає руїни, ми разом зі світом можемо відновити нормальне життя, - розповів Зеленський.

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