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Сирія зацікавлена в поставках з України борошна, олії, цукру - Коваль

Сирія зацікавлена в поставках з України борошна, олії, цукру - Коваль

Київ • УНН

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Україна відправила до Сирії 500 тонн борошна для 167 тисяч жителів. Сирійська сторона зацікавлена в довгострокових поставках різних продуктів з України, включаючи олію, цукор та м'ясо.

Сирійська сторона зацікавлена в постачаннях з України не лише пшениці, а борошна, олії, цукру, продуктів м'ясопереробки, зокрема курячого м'яса. На рівні діалогів урядів є чітке розуміння, що підтримка має бути сталою та прогнозованою. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає УНН.

"21 вантажівка вже розвантажилася на складах в сирійському місті й буде роздано сирійським сім'ям. Орієнтовно цього вантажу вистачить на 167 тис. жителів Сирії на місяць. Це перша, але не остання поставка від України в межах ініціативи "Grain from Ukraine" для сирійського народу", - розповів Коваль.

Коваль зауважив, що після особистої поїздки в Сирію чітко розуміє, що цій країні потрібно все.

"Тому що 13 років виснажливої війни призвело до того, що Сирія не виробляє майже ніяких продуктів самостійно...Сирійська сторона зацікавлена в поставках з України не лише пшениці, а особливо борошна, олії, цукру, продуктів м'ясопереробки, зокрема курячого м'яса, з поголів'ям тварин в цій країні дуже складна ситуація. Тому ми на рівні діалогів урядів сьогодні чітко розуміємо, що підтримка має бути сталою, досить тривалою та прогнозованою", - сказав Коваль.

Також він розповів, що був сьогодні на доповіді Президента й отримав задачу перевести програму підтримки сирійського народу в довгострокову перспективу, щоб разом з міжнародними партнерами вибудувати ту програму, яка буде прогнозованою й сталою протягом тривалого періоду.

Доповнення

Україна передала Сирії понад два десятки вантажівок, які доставили 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України".

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна цінує шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готова розвивати довгострокові, стратегічні відносини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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syriiaСирія
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