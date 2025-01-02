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Сирия заинтересована в поставках из Украины муки, масла, сахара - Коваль

Сирия заинтересована в поставках из Украины муки, масла, сахара - Коваль

Киев  •  УНН

 • 4611 просмотра

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Украина отправила в Сирию 500 тонн муки для 167 тысяч жителей. Сирийская сторона заинтересована в долгосрочных поставках различных продуктов из Украины, включая масло, сахар и мясо.

Сирийская сторона заинтересована в поставках из Украины не только пшеницы, а муки, масла, сахара, продуктов мясопереработки, в частности куриного мяса. На уровне диалогов правительств есть четкое понимание, что поддержка должна быть постоянной и прогнозируемой. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в эфире телемарафона, передает УНН.

«21 грузовик уже разгрузился на складах в сирийском городе и будет роздан сирийским семьям. Ориентировочно этого груза хватит на 167 тыс. жителей Сирии в месяц. Это первая, но не последняя поставка от Украины в рамках инициативы «Grain from Ukraine» для сирийского народа», - рассказал Коваль.

Коваль отметил, что после личной поездки в Сирию четко понимает, что этой стране нужно все.

«Потому что 13 лет изнурительной войны привело к тому, что Сирия не производит почти никаких продуктов самостоятельно...Сирийская сторона заинтересована в поставках из Украины не только пшеницы, а особенно муки, масла, сахара, продуктов мясопереработки, в частности куриного мяса, с поголовьем животных в этой стране очень сложная ситуация. Поэтому мы на уровне диалогов правительств сегодня четко понимаем, что поддержка должна быть постоянной, достаточно длительной и прогнозируемой», - сказал Коваль.

Также он рассказал, что был сегодня на докладе Президента и получил задачу перевести программу поддержки сирийского народа в долгосрочную перспективу, чтобы вместе с международными партнерами выстроить ту программу, которая будет прогнозируемой и устойчивой в течение длительного периода.

Дополнение

Украина передала Сирии более двух десятков грузовиков, которые доставили 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы «Зерно из Украины».

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ценит шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готова развивать долгосрочные, стратегические отношения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаполитикаАгроновости
siriyaСирия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина