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До Сирії завтра доставлять 500 тонн українського борошна - Сибіга

До Сирії завтра доставлять 500 тонн українського борошна - Сибіга

Київ • УНН

 • 48999 перегляди

До Сирії прибудуть понад 20 вантажівок з українським борошном в межах програми "Зерно з України". Допомога забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей протягом місяця.

До Сирії у вівторок, 31 грудня, прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України". Це перша партія. Загалом Україна готова доставити у рази більше. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів в Дамаску, передає УНН з посиланням на МЗС.

Я тут для того, щоби передати сирійському народові особисте послання від Президента України Володимира Зеленського: ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці. Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки та втілюємо обіцянку в короткі терміни. Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України"

- сказав Сибіга.

Міністр зазначив, що українського борошна вистачить для забезпечення протягом місяця понад тридцяти трьох тисяч сирійських сімей, або ста шістдесяти семи тисяч сирійців.

"Це безкоштовна гуманітарна допомога. Перша партія. Загалом готові доставити у рази більше. У складі нашої делегації міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, що свідчить про серйозність наших намірів розвивати співпрацю в цій сфері", - зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки та допомагає іншим навіть у час війни.

"Це символічний контраст. росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує борошно, гарантії життя та відновлення", - додав міністр.

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив свій візит в Дамаску та зустріч з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Перед цим ЗМІ писали, що новий лідер Сирії провів переговори з главою МЗС України.  

Раніше Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ напрацювати контакти з новою владою Сирії. 27 грудня Міністерство закордонних справ України повідомило про перші контакти з новою владою Сирії на рівні міністрів. Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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