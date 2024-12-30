Новий лідер Сирії провів переговори з главою МЗС України - Al-Arabiya
Київ • УНН
Лідер угруповання Хаят Тахрір аш-Шам Ахмед аль-Шараа зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Зустріч відбулася 30 грудня, деталі переговорів поки не розголошуються.
Лідер нової влади Сирії, глава угруповання Хаят Тахрір аш-Шам Ахмед аль-Шараа сьогодні, 30 грудня, зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Про це пише Al-Arabiya, передає УНН.
"Ахмед Аль-Шараа зустрівся з міністром закордонних справ України", - йдеться у повідомленні Al-Arabiya.
Деталі зустрічі поки не відомі.
Раніше повідомлялось, що українська делегація сьогодні планує прибути у Сирію. Зокрема, планувалась зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ напрацювати контакти з новою владою Сирії.
27 грудня Міністерство закордонних справ України повідомило про перші контакти з новою владою Сирії на рівні міністрів.