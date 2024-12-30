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Українська делегація високого рівня сьогодні відвідає Дамаск - Al Arabiya

Українська делегація високого рівня сьогодні відвідає Дамаск - Al Arabiya

Київ • УНН

 • 18739 перегляди

Високопоставлена українська делегація сьогодні відвідає Дамаск для зустрічі з Ахмедом аль-Шараа. Це відбувається після нещодавнього доручення президента Зеленського МЗС налагодити контакти з новою владою Сирії.

Українська делегація сьогодні планує прибути у Сирію. В столиці країні Дамаск відбудеться зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, пише Al-Arabiya, передає УНН

Джерела "Al-Arabiya": Сьогодні високопоставлена українська делегація відвідує Дамаск, щоб зустрітися з Ахмедом аль-Шараа

- пише виданння.

Доповнення

Ахмед аль-Шараа заявив, що підготовка виборів в Сирії може зайняти близько чотирьох роки. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ напрацювати контакти з новою владою Сирії. 

27 грудня Міністерство закордонних справ України повідомило про перші контакти з новою владою Сирії на рівні міністрів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
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