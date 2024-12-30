Українська делегація високого рівня сьогодні відвідає Дамаск - Al Arabiya
Київ • УНН
Високопоставлена українська делегація сьогодні відвідає Дамаск для зустрічі з Ахмедом аль-Шараа. Це відбувається після нещодавнього доручення президента Зеленського МЗС налагодити контакти з новою владою Сирії.
Українська делегація сьогодні планує прибути у Сирію. В столиці країні Дамаск відбудеться зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, пише Al-Arabiya, передає УНН.
Джерела "Al-Arabiya": Сьогодні високопоставлена українська делегація відвідує Дамаск, щоб зустрітися з Ахмедом аль-Шараа
Доповнення
Ахмед аль-Шараа заявив, що підготовка виборів в Сирії може зайняти близько чотирьох роки.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ напрацювати контакти з новою владою Сирії.
27 грудня Міністерство закордонних справ України повідомило про перші контакти з новою владою Сирії на рівні міністрів.